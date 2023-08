La carrera de Jamie Lee Curtis se estancó tras 'Halloween', pero John Carpenter la rescató con una de las grandes joyas del terror de los 80

Está claro que convertirte en un icono del cine de terror no es sinónimo de nada a nivel profesional, y para comprobarlo no necesitamos más que fijarnos en el caso de una Jamie Lee Curtis cuyo papel protagonista en la eterna 'Halloween' de John Carpenter no tuvo el impacto que cabría esperar pese a tratarse de la hija de los mismísimos Tony Curtis y Janet Leigh.

Scream queen en paro

Tras enfrentarse a Michael Myers en 1078, la ganadora del Óscar por su trabajo en 'Todo a la vez en todas partes', que había participado con anterioridad como figurante en series como 'Colombo' o 'Quincy', y en 'Operation Petticoat' con un papel recurrente, sólo se las apañó para rascar un par de créditos catódicos en 'Los Ángeles de Charlie' y 'Vacaciones en el mar'. Sin duda, todo un jarro de agua fría.

Pero dos años más tarde de su debut cinematográfico, fue el propio John Carpenter quien logró rescatar a Lee Curtis con un papel escrito expresamente para ella destinado a un largometraje de terror quintaesencial. Este no fue otro que 'La niebla', en el que la actriz acompañó a Adreienen Barbeayu, John Houseman y a su propia madre.

En su cuenta de Instagram, Jamie Lee Curtis agradeció de este modo la oportunidad que no sólo la reafirmó como scream queen encadenando títulos como 'Prom Night', 'El tren del terror', 'Carretera Mortal' o 'Halloween 2', sino que supuso el impulso de una prolífica carrera que ya se extiende durante más de medio siglo.

"Caminar anoche en la niebla me recordó que participé en la película 'La niebla' y que [John Carpenter] y Debra Hill escribieron el papel para mí después de que saliera en la película 'Halloween' y no pudiese conseguir trabajo excepto por una aparición en 'Los ángeles de Charlie' y 'Vacaciones en el mar'. Me siento agradecida porque creyesen en mi, ya que a partir de entonces siempre encontré trabajo creativo y satisfactorio, y ese es uno de los privilegios más grandes para una actriz".

Si quieres disfrutar de las mil y un bondades de 'La niebla', está disponible en el catálogo de Filmin.

