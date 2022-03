Charlie Cox arremete contra la película de 'Daredevil' y cree que el traje de Ben Affleck "apesta", pero reivindica su interpretación

Charlie Cox saltó a la fama gracias a dar vida al protagonista de 'Daredevil' en la serie vista en Netflix entre 2015 y 2018. El actor retomó recientemente el personaje en 'Spider-Man: No Way Home' y es cuestión de tiempo que vuelva a hacerlo, pero el superhéroe de Marvel ya había sido interpretado previamente por Ben Affleck en una película de 2003 que no es muy del gusto de Cox.

Confusa y saturada

Durante la celebración de Middle East Film & Comic Con 2022, Cox ha desvelado que no vio la película hasta después de conseguir el papel y no quedó impresionado con el resultado. El actor reconoce que Affleck "hace un Matt Murdock realmente bueno, me gusta", pero la cosa cambia a la hora de valorar el conjunto:

Creo que intentó hacer demasiadas cosas y era un poco confusa en lo referente al tono. Tenían a todo el mundo en la película, a Kingpin, a Bullseye, a Karen Page y a Foggy. Estaba saturada y son dos horas. Creo que eso es parte del problema. ¡Y ese traje apesta!

La verdad es que no le falta razón a Cox en sus quejas hacia la película dirigida por Mark Steven Johnson. Es verdad que luego hubo un montaje del director que mejoraba algunos de esos problemas, pero quisieron tenerlo todo en poco tiempo, resintiéndose así el resultado final.

Seguro que no soy el único que prefiere, y con mucho, la serie protagonizada por Cox. Ahora habrá que ver si hay alguna posibilidad real de retomarla o no, aunque sospecho que sufriría bastantes cambios si Disney y Marvel apuestan por ello.