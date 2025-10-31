Charlie Sheen asegura que el fichaje de Tom Cruise para 'Nacido el cuatro de julio' fue una traición. "No voy a tirarle mierda"

Pocas cosas se pueden valoran más de una persona que la deportividad, y a pesar de que Charlie Sheen la ha liado muchas —tal vez demasiadas— veces en su vida, hay que reconocer que se tomó con muchísima deportividad el hecho de perder el papel protagonista en 'Nacido el cuatro de julio' frente a Tom Cruise. Pero haber digerido así de bien este hecho con el paso del tiempo no significa que no lo interpretase como una "traición" por parte de Oliver Stone.

Sheen, el caballero traicionado

Según ha explicado en el programa In Depth With Graham Bensinger, Sheen mantuvo varias conversaciones con Stone para reunirse una vez más tras su colaboración en 'Platoon', pero una llamada de su hermano Emilio Estévez le despojó de toda ilusión en cuestión de segundos.

“Emilio me llama y me dice: ‘Eh, tío, ¿estás sentado?’ Y yo pensé que alguien había muerto, ¿sabes?. Le digo: ‘No, ¿qué pasa?’ Y él responde: ‘Cruise va a hacer Nacido el cuatro de julio’. Me encanta que Emilio pensara que tenía que estar sentado para recibir una noticia que creía que me iba a hacer desmayar. Quiero decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Es una película”.

Ser reemplazado por Cruise fue "algo importante" para el bueno de Charlie, que se sintió traicionado por el cineasta, con quien mantuvo varias "reuniones sobre la película" hasta que, llegado un punto, "dejó de saber de él".

“También estaba el factor traición. Fue como: ‘Vale, de acuerdo’. Ya sabes, Oliver ha sido fan de Tom desde hace mucho tiempo. Es una película diferente si la hace Tom a si la hago yo. Dejamos de hablar del tema, y cuando intento contactar con Oliver, me dicen que está en Cuba. Lo que sea. Era el 88 o el 89, ¿no? Pues vale, decidle que le estoy buscando”.

Por supuesto, cuando Sheen tuvo la oportunidad —y el suficiente alcohol en sangre— se enfrentó a Stone, pero deja claro que no le guarda ningún tipo de rencor.

“Yo estaba lo bastante borracho y él también como para que por fin saliera el tema. Y me dijo: ‘Simplemente sentí que no tenías pasión por ello. Que habías perdido el interés.’ Y yo le respondí: ‘Bueno, no te vi. ¿Cómo sabes cuánta pasión perdí o cuánto interés se evaporó si nunca volvimos a hablar del tema?’. Pero no puedes perder algo que nunca tuviste. No firmé ningún contrato. Fue un apretón de manos".

De igual modo, Charlie Sheen, se niega en rotundo a rajar de Cruise, llegando a admitir que debería haber ganado el Oscar y demostrando que puede llegar a ser un buen tío a pesar de las decenas de polémicas que carga a sus espaldas.

“No era algo del tipo ‘voy a hablar mierda de él’, porque luego ves la película y dices: ‘Ah, vale. Entiendo. Él lo convirtió en eso’- Cuando alguien consigue un papel y hace eso con él, solo puedes pensar: claro. No te pones a diseccionarlo y decir: ‘Yo lo habría hecho mejor’. No, a la mierda. Es una interpretación brillante… y debería haber ganado el maldito Oscar”.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



