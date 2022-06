"Cometí el error de buscarlo en Google y, ¡oh, no!". Christian Bale se inspiró en Nosferatu y Kate Bush para interpretar al villano de 'Thor: Love and Thunder'

El actor Christian Bale regresará a los cómics con su próximo papel en 'Thor: Love and Thunder', y ahora ha compartido sus influencias para su interpretación del villano Gorr el carnicero de Dioses, una de las cuales es Kate Bush, la legendaria música inglesa que atrajo una renovada atención del público por el uso de su canción 'Running Up That Hill (A Deal With God)' en la temporada 4 de 'Stranger Things'.

Bale comentó sobre cómo se verá su personaje en una entrevista con Total Film donde detalla su inspiración:

“Principalmente escuchando los pensamientos de Taika al respecto. Obviamente hay una especie de ligera actitud de Nosferatu. Taika y yo queríamos hacer una escena de baile completa, lo cual no pudimos hacer, pero teníamos todo este tipo de cosas de Kate Bush en las que trabajamos".

"Pero creo que se dio cuenta de que nunca se le permitiría poner algo así en la película final. Diría que lo más común que mirábamos era el video de Aphex Twin de ‘Come To Daddy’. Pero ni siquiera sé si llegará al montaje final”.

Bale explicó que no tenía reservas sobre hacer más superhéroe tras su papel anterior como Batman, y también dice que agradece de que su Gorr no esté vestido igual que en los cómics de Marvel.