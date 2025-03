Corey Feldman desvela que Johnny Depp hizo que le despidieran de '¿A quién ama Gilbert Grape?': "Dijo que yo era un yonqui y que no trabajaba con adictos"

El actor Corey Feldman ha tenido que hacer frente a diferentes problemas a lo largo de los años, sobre todo porque una vida marcada por los excesos hizo que su buena estrella se apagase poco después de los éxitos de títulos como 'Los Goonies' o 'Cuenta conmigo'. Ahora él mismo ha afirmado que le ficharon para el papel que acabó interpretando Leonardo DiCaprio en '¿A quién ama Gilbert Grape?' y que le echaron por culpa de Johnny Depp.

"Todavía estoy resentido"

Ha sido en su visita al podcast 'Magnificent Others' donde Feldman ha desvelado que estuvo a punto de aparecer en la película de Lasse Hallström estrenada en 1993: "Me eligieron para interpretar el papel de Leonardo DiCaprio. Nunca vi la película porque todavía estoy amargado. Todavía estoy resentido. Pero sí, me eligieron originalmente para ese papel". Según su versión, le echaron por culpa de la estrella de la saga 'Piratas del Caribe':

Lo contrataron después que a mí y, al parecer, susurró al oído de los productores que yo no le gustaba, y pensó... dijo que yo era un yonqui y que él no trabajaba con adictos. Y esta es la primera vez que cuento esta historia, así que estoy seguro de que me van a linchar por ello.

Es cierto que Feldman tenía esa mala fama por aquel entonces, pero él asegura que "acababa de empezar a estar sobrio. Acababa de salir de rehabilitación. Había dado un giro a mi vida y, de hecho, estaba intentando ayudar a River Phoenix en ese momento, con quien Depp estaba saliendo en ese momento, como todos sabemos. Como puedes imaginar, tenía una espina clavada. Y, si no me hubieran empujado a hacer ese papel, quién sabe lo que habría pasado de ahí en adelante".

El resultado fue que DiCaprio consiguió su primera nominación al Óscar y su carrera empezó a despegar, mientras que Feldman siguió trabajando sin problema, pero nunca en películas especialmente populares. Eso sí, él mismo también señala que fue aspirante a dar vida a Jack en 'Titanic', pero ahí es consciente de que nunca estuvo tan cerca de conseguir el papel:

Irónicamente, un par de años más tarde, también fui aspirante 'Titanic', así que hubo una especie de doble batacazo con Leo. Pero estaba bien, porque no estaba tan cerca. Me presenté, la leí, sé que estaba en la pugna en alguna parte...

Imagen de Corey Feldman: YouTube

