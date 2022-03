Cuando los videojuegos fichan estrellas del cine y la televisión: de Bruce Willis a Norman Reedus, 65 intérpretes convertidos en personajes de juegos

Tom Holland, Angelina Jolie, Mark Wahlberg, Jake Gyllenhaal, Michael Fassbender... la lista de actores y actrices que han participado en largometrajes llevando a la acción real a personajes del videojuego es cada vez más extensa; pero como la tenemos lo suficientemente interiorizada a estas alturas de la película, hoy os propongo echar un vistazo a la otra cara de la moneda.

A continuación os traigo una nutrida lista de intérpretes asociados a la gran pantalla que han prestado sus físicos y sus voces —o ambos a la vez— al mundo del videojuego, ordenada por títulos o sagas para hacerla un poco más llevadera.

'Onimusha 3'

Comencemos con la tercera entrega de la notable saga de Capcom 'Onimusha', que se lanzó bajo el subtítulo de 'Demon Siege' y que estuvo protagonizada por dos de los actores más renombrados del panorama japonés y europeo del momento; nada menos que Jean Reno y Takeshi Kaneshiro, a quien pudimos ver en el primer juego de la franquicia y en títulos de prestigio como 'Chunking Express' de Wong Kar-wai o 'La casa de las dagas voladoras'.

'Judgment'

Y ya que estamos hablando de intérpretes nipones, no podemos pasar por al to la participación de Takuya Kimura —también colaborador de Wong Kar Wai en '2046'– en la excelente aventura 'Judgment' —y en su secuela—, en la que presta su voz al detective Takayuki Yagami.

'Apocalypse'

Retrocedamos la friolera de un cuarto de siglo para aterrizar en la era de los 32bits, cuando PlayStation recibió este shooter en tercera persona desarrollado por Neversoft protagonizado por el mismísimo Bruce Willis. Recuerdo ser un crío y alucinar con ver la cara del actor en un modelo digital. Motion capture inclusive.

'Jackie Chan Stuntmaster'

Un par de años más tarde, el maestro Jackie Chan tuvo su propio videojuego, también en PlayStation, publicado bajo el título de 'Jackie Chan Stuntmaster'. Recuerdo echar horas y horas pegado a la pantalla soltando mamporros, pero ver ahora el proceso de creación, que también incluyó motion capture, hace el recuerdo aún más especial.

'Until Dawn'

Como concepto, 'Until Dawn' es una auténtica delicia, y da gusto ponerse a los mandos de este relato de terror tan estrechamente ligado al séptimo arte. Pero, más allá de su fantástico acabado visual y de su guión —firmado por Larry Fessenden—, si algo hace especial este título de Sony, es su espectacular reparto en el que figuran actores y actrices de la talla de Hayden Panetierre, Rami Malek, Peter Stormare o el propio Fessenden.

'Death Stranding'

Y, claro, no podemos hablar de la conexión entre cine y videojuegos sin pasar por la obra de ese genio llamado Hideo Kojima, cuyo 'Death Stranding' —cuya propuesta jugable no terminó de satisfacerme del todo— cuenta, además de con el cameo de Guillermo del Toro, con intérpretes como Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley o Norman Reedus. Recordemos que este último fue la aparición estelar del trailer jugable del malogrado 'Silent Hills'; el brutal 'P.T'.

'Metal Gear Solid V: The Phantom Pain'

Siguiendo con el bueno de Hideo, hay que mencionar el controvertido fichaje de Kiefer Sutherland para prestar su voz a Venom Snake en 'Metal Gear Solid V'. Por supuesto, su trabajo fue magnífico, pero he de reconocer que se echaron mucho de menos las cuerdas vocales de David Hayter.

'Beyond: Two Souls'

Continuando con esos videojuegos que juegan con mecanismos propios del cine, es el momento de detenernos en la obra de David Cage y el estudio Quantic Dream; concretamente en 'Beyond: Two Souls', protagonizado por Elliot Page y en el que también pudimos ver a Willem Dafoe.

'Detroit: Become Human'

El interesantísimo 'Detroit: Becoming Human', también de Quantic Dream, contó con los servicios de Jesse Williams —'La cabaña en el bosque', 'Anatomía de Grey'— como Markus. En él también está Valorie Curry —'Blair Witch', 'The Following', 'Pastoral Americana'—, interpretando a Kara.

Saga 'Mass Effect'

En lo que respecta a grandes sagas, las estrellas también están a la orden del día. No tenemos más que fijarnos en la épica espacial de 'Mass Effect', en la que Carrie-Anne Moss interpreta a Aria T'Loak, donde podemos escuchar a Seth Green prestando su voz al piloto Jeff 'Joker' Moreau y en cuyo reparto figura una leyenda de la talla de Martin Sheen.

Saga 'Grand Theft Auto'

No cabe duda que los repartos vocales de los inmensos mundos abiertos de Rockstar Games son casi interminables, pero merece la pena echar un vistazo a dos casos concretos: los geniales 'Vice City' y 'San Andreas'.

En el primero podemos escuchar las voces de Ray Liotta —como el protagonista Tommy Vercetti—, William Fichtner, Dennis Hopper, Burt Reynolds, Luis Guzman o Danny Trejo —entre muchos otros—; mientras que el segundo, Samuel L. Jackson y Peter Fonda y Chris Penn destacan por encima del resto. Alucinante.

Saga 'God of War'

La ganadora del Óscar Linda Hunt, premiada por 'Los años que vivimos peligrosamente', y a quien recientemente se asocia con la Hetty Lange de 'NCIS: Los Ángeles', ha sido la narradora de la saga 'God of War' tanto en sus tres primeras entregas numeradas como en 'Ghost of Sparta' y 'Ascension'.

Saga 'Call of Duty'

Por supuesto, una franquicia multimillonaria como 'Call of Duty' iba a estar bien nutrida de star talent. En 'Advanced Warfare' podemos ver a Kevin Spacey, Kit Harington dio vida al pérfido Salen Kotch en 'Infinite Warfare' y Ice Cube se paseó por 'Black Ops'.

Pero estos son solo tres nombres de un listado que engrosan Jeff Goldblum, Heather Graham y Ron Perlman —los tres en el modo zombi del 'Black Ops III'—; Timothy Olyphant —'Modern Warfare 3'—, Michael Keaton —'Black Ops II'— o Jason Statham, que prestó su voz al 'Call of Duty' de 2003.

'Far Cry 6'

Que 'Far Cray 6' es un juegazo es una afirmación tan veraz como que Giancarlo Esposito ha dado vida a uno de los mejores villanos de la franquicia de Ubisoft.

'Dishonored 2'

Utilizo el notable 'Dishonored 2' —en el que también aparecen Pedro Pascal, Vincent D'Onofrio y Sam Rockwell— como excusa para reivindicar la labor de Rosario Dawson en el muno del videojuego, y es que la actriz ha participado en un buen número de títulos, entre los que se encuentran 'Lego Dimensions', 'Ratchet & clank', 'Syndicate', 'NBA 2K20' y el inminente 'Dying Light 2: Stay Human', donde interpreta a Lawan.

'Elder Scrolls IV: Oblivion'

El brutal RPG 'Elder Scrolls IV' contó con dos grandes nombres entre su reparto de voces. Estas no son otras que las de Sean Bean —también en los fantásticos 'Hitman' 2 y 3 y en 'Civilization VI'— y Sir Patrick Stewart; otro habitual del medio que ha participado en ambos 'Castlevania: Lords of Shadow' —como Zobek—, 'Lego Universe' y en múltiples juegos de las sagas 'X-Men' y 'Star Trek'.

'Command & Conquer: Red Alert 3'

Otro "trekkie" que dio el salto al videojuego fue George Takei, quien, además de en varios títulos de la saga espacial, partició en este clasicazo del RTS interpretando al Emperador Yoshiro.

'Rage'

En 'Rage', de Avalanche e id Software, podemos escuchar a John Goodman como Dan Hagar.

'Crackdown 3'

Por su parte, el polifactético Terry Crews interpretó al Comandante Isaiah Jaxon en el divertidísimo 'Crackdown 3' de Sumo Digital, publicado por Xbox Game Studios.

'Assasin's Creed'

Además de ser la eterna Veronica Mars y la encantadora Anna de 'Frozen', Kristen Bell interpretó a Lucy Stillman en 'Assassin's Creed', en su secuela directa y en 'Brotherhood'.

'Fallout 3'

Esta joya del RPG, además de con el anteriormente mencionado Ron Perlaman, tiene en su reparto las fantásticas voces de Liam Neeson —como James— y de Malcom McDowell —que interpretó al presidente John Henry Eden—. Alto nivel.

'The Legend of Spyro'

Elijah Wood fue el adorable dragón Spyro en la trilogía plataformera 'The Legend of Spyro', que continuó las aventuras originales del personaje a partir del año 2006.

'Brütal Legend'

Además de con un aluvión de músicos famosos de la escena metal —de verdad que la lista es espectacular—, 'Brütal Legend', del incombustible Tim Schafer, se sirvió de la arrolladora e inimitable voz de Jack Black como protagonista de la aventura. Junto a él, Tim Curry interpretó a Doviculus.

'Cyberpunk 2077'

Una de las últimas apariciones estelares de un actor de Hollywood en un videojuego fue la sonadísima —y tristemente fugaz— aparición de Keanu Reeves en el controvertido 'Cyberpunk 2077' como Johnny Silverhand.

'Squadron 42'

Y, para terminar, un caramelito que aún sigue en proceso de desarrollo –quién sabe si podremos llegar a ponerle las manos encima—, pero que promete un aluvión de caras conocidas nunca antes visto en el medio. En este modo para un jugador de 'Star Citizen' podemos ver y escuchar a Gillian Anderson, Mark Hamill, Henry Cavill, Gary Oldman, Mark Strong, Liam Cunningham, Andy Serkis, Rhona Mitra o John Rhys-Davies, entre otros. Casi nada.