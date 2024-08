Denzel Washington confirma que 'The Equalizer 3' es su última película como Robert McCall, el gran rival de John Wick al título de mejor héroe del cine de acción reciente

Quedan todavía unos meses para que llegue a los cines 'Gladiator II', la próxima película en la que veremos a Denzel Washington. Su último estreno fue 'The Equalizer 3', otro éxito para el actor que ya se puede disfrutar en streaming. Washington charló con Empire antes del estreno y, a pesar del entusiasmo de los fans hacia la franquicia, dejó claro que esta película será la última en la que interprete a Robert McCall, el mayor rival de John Wick al título de mejor héroe de acción actual.

"Parece estar en paz"

El veterano actor apunta que el héroe termina en un lugar adecuado para cerrar la saga: "No quiero decir que haya encontrado la felicidad, pero conoce a una persona encantadora, está en una ciudad encantadora y parece estar en paz. Ese parece ser un buen sitio para parar". De hecho, Washington admite que ni siquiera contaba con dar vida a este personaje más que en una película:

"Definitivamente no lo sabía cuando hicimos la primera. No sabía cómo terminaría."

A eso hay que sumarle que Antoine Fuqua, director de las tres películas de la franquicia, también cree que 'The Equalizer 3' funciona perfectamente a modo de culminación para la historia de Robert McCall:

"Esto es todo. Robert McCall, el héroe obrero, en algún momento tiene que dejarlo. En algún momento alguien más tiene que recoger la pelota y hacer justicia. Él ya ha hecho justicia. Está en un lugar extranjero, tratando de encontrar un hogar, un lugar en el mundo. Eso es lo importante."

Una lástima que no vayamos a tener más películas de 'The Equalizer' con Denzel Washington (a las órdenes de Antoine Fuqua u otro realizador) pero siempre es mejor saber retirarse a tiempo. Eso sí, uno no puede evitar pensar en cómo sería ese hipotético crossover con John Wick que el mismísimo Keanu Reeves considera que sería una locura genial. Por lo pronto, a ver qué hacen en 'John Wick 5', o la nueva serie que va a continuar la excelente cuarta película, que también parecía una despedida de lujo para ese personaje.

