"Echaba de menos a Tolkien". Orlando Bloom da su sincera opinión sobre 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'

Uno de los grandes retos a los que se enfrentaba 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' era que las comparaciones con la trilogía de Peter Jackson resultaban inevitables por mucho que se situase en un momento histórico diferente dentro de la Tierra Media. Luego no todo el mundo reaccionó por igual ante la serie de Amazon Prime Video y ahora ha sido Orlando Bloom quien ha dado su opinión sincera sobre ella.

"Estoy deseando ver más"

El actor que dio vida a Legolas en la trilogía de 'El señor de los anillos' está promocionando actualmente el inminente estreno de la temporada 2 de 'Carnival Row' y no ha dudado en dejar claro en Radio Times que él ha quedado encantado con 'Los anillos de poder':

Echaba de menos a Tolkien. Había echado de menos la mente de Tolkien, su mundo y su visión, y creo que han vuelto al mundo de Tolkien. Me pareció realmente valiente. No es fácil hacer otra versión de algo que ha tenido un recorrido tan notable, pero creo que ha sido admirable; el reparto, la historia y la forma en que han enfocado el mundo... Estoy deseando ver más.

Más claro no ha podido ser, y espero que ahora no surjan teorías de la conspiración porque 'Carnival Row' sea también una serie de Prime Video, que tampoco nos olvidemos de que Amazon no dudó también en cancelarla por la puerta de atrás. Obviamente, a mí me interesa más la opinión de Jackson, quien todavía no ha hecho declaraciones al respecto.

Recordemos que inicialmente se contaba con que Jackson colaborase de cierta forma en 'Los anillos de poder' y que el propio cineasta reveló tiempo después que la plataforma le hizo el vacío y nunca volvió a saber de Amazon. Eso sí, se mostró encantado ante la posibilidad de verla como un simple fan, pero todavía estamos esperando saber qué le pareció exactamente.

En Espinof: Todas las películas del universo 'El señor de los anillos' de Peter Jackson ordenadas de peor a mejor