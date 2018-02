El hombre tras la máscara: 13 películas y series donde Doug Jones demostró que un gran monstruo necesita a un gran actor

Hace una temporada rendíamos homenaje a Andy Serkis, clamando a la academia de cine norteamericana que le otorgase de una vez el merecido reconocimiento a su carrera que se ha ganado a pulso. Con la gala de los Oscars 2018 a la vuelta de la esquina, nos parece el momento oportuno para reivindicar a uno de los grandes ausentes entre la lista de nominados de este año; un intérprete que podríamos catalogar como una suerte de homólogo analógico de Serkis, capaz de traer a la vida a las más diversas criaturas ocultando su identidad tras interminables capas de látex y maquillaje.

Estamos hablando de Doug Jones, cuya silente interpretación del hombre anfibio se alza como una pieza fundamental en la maravillosa 'La forma del agua' de Guillermo del Toro. Pero, mucho antes de enamorar a medio mundo —y al personaje de Sally Hawkins— con su último papel, la trayectoria de Jones ya nos había regalado un buen puñado de —monstruosas— apariciones en la gran y pequeña pantalla, entre las que se encuentran las 13 que os ofrecemos en la siguiente lista.

El Fauno ('El laberinto del Fauno')

Cómo no, era necesario dar el pistoletazo de salida a esta recopilación con uno de los papeles más memorables de Doug Jones: el Fauno diseñado por Guillermo del Toro y materializado por el estudio de efectos especiales catalán DDT, ganador del Oscar al mejor maquillaje por su espléndido trabajo en el filme del cineasta mexicano. Un trabajo sobresaliente en lo interpretativo y lo plástico que la fotografía de Guillermo Navarro termina de elevar hasta lo mágico.

El Hombre Pálido ('El laberinto del Fauno')

Nada más y nada menos que cinco horas de trabajo eran las que necesitaban los miembros del estudio DDT para caracterizar a Doug Jones como El Hombre Pálido de 'El laberinto del Fauno', la temible criatura ciega devoradora de niños. Una creación más propia del cine terror que de la fábula fantástica y cuyos movimientos y actitud, según el propio Jones, son herederos del zombi clásico del cine de George A. Romero.

Abe Sapien ('Hellboy II - El ejército dorado')

Aunque el personaje de Abe Sapien ya apareciese en la primera adaptación de 'Hellboy' que Guillermo del Toro realizó para la gran pantalla, resulta más acertado mencionar la labor de Jones en su secuela por una sencilla razón: en 'El ejército dorado', además de prestar su cuerpo para interpretar al anfibio, se le permitió también dotarle de su voz —en la anterior película esto fue responsabilidad de David Hyde Pierce—.

Hombre anfibio ('La forma del agua')

Hablando de batracios, como era de esperar, no podíamos pasar por alto el papel que nos ha invitado a confeccionar esta lista; el de un hombre anfibio sin nombre —en el set de rodaje de 'La forma del agua' se le conocía como Charlie— que nos ha robado a muchos el corazón y cuyo proceso de caracterización le costaba a Doug Jones tres horas diarias enclaustrado en la sala de maquillaje. Si duda, uno de los trabajos más especiales de su carrera.

Lady Sharpe ('La cumbre escarlata')

En la fantástica 'La cumbre escarlata', Doug Jones, además de hacer una breve aparición como el fantasma de la madre de Edith, da vida al terrorífico fantasma de Lady Sharpe, creado por los mismos artistas con los que trabajó en 'El laberinto del fauno'. Para el recuerdo quedan las grotescas escenas del pasillo y, especialmente, la de la bañera, en la que Jones afirma haber sacado su lado más femenino para tratar de no parecer tan sólo un hombre con un disfraz de goma interpretando a una mujer.

Long John #2 ('Mimic')

Hasta el momento no nos hemos alejado de la filmografía de Guillermo del Toro, recorriendo un amplio número de colaboraciones entre el mexicano y Jones. No obstante, el filme que les unió profesional y personalmente —su amor mutuo por los monstruos del cine clásico creó un fuerte vínculo entre ellos— fue 'Mimic', el primer trabajo del dúo en el que Dougie —así le llama del Toro en set— se puso en la piel de uno de los horripilantes insectos mutantes antagonistas.

The Ancient ('The Strain')

Para terminar con los trabajos de Doug Jones para Guillermo del Toro nos vemos obligados a saltar al medio televisivo; concretamente a la serie 'The Strain', en la que el actor interpretaba a uno de los siete vampiros originales según la mitología creada por el mexicano y por Chuck Hogan. La idea inicial era que Jones tuviese más peso en el show, pero su compromiso con la también catódica 'Falling Skies' lo impidieron.

Gentleman ('Buffy Cazavampiros' - 'Hush')

Sin abandonar la televisión, retrocedamos hasta el año 2002, momento en el que la eterna 'Buffy Cazavampiros' emitió el décimo episodio de su cuarta temporada bajo el título de 'Hush'. Uno de los capítulos más celebrados del show de Joss Whedon en el que Doug Jones interpretó a uno de los Gentlemen: unos monstruos que han robado las voces de los habitantes de Sunnydale para evitar que griten cuando les arranquen el corazón.

Saru ('Star Trek: Discovery')

El trabajo más reciente para la pequeña pantalla de Jones es en la nueva etapa de la mítica space opera 'Star Trek', subtitulada como 'Discovery' y estrenada el pasado 2017. En ella, el actor se pone en la piel de Saru, un tripulante de la nave que da nombre a la serie perteneciente a la raza de los Kelpianos, una especie nueva en el universo trekkie; algo que le viene de perlas al intérprete para gozar de libertad al no verse limitado por el canon.

Thin Infected Man ('Quarantine')

En el año 2007, Jaume Balagueró y Paco Plaza nos quitaron el sueño con su irrepetible '[Rec]', cuya Niña Medeiros es una de las criaturas más horripilantes que ha dado el cine de género de los últimos años. En la fotocopia el remake norteamericano de este hito del terror cañí, fue Doug Jones el encargado de tomar el relevo de Javier Botet para convertirse en el "monstruo final" de este tren de la bruja en tiempo real.

Silver Surfer ('Los 4 Fantásticos y Silver Surfer')

Aunque no lo parezca, la traslación del icónico personaje de Marvel Cómics en la aberrante secuela de 'Los 4 Fantásticos' dirigida por Tim Story en 2007 oculta tras de sí algo más que unos cuantos efectos digitales obsoletos. Tras las toneladas de VFX se encuentra un Doug Jones irreconocible entre las capas de maquillaje y un cuerpo y rostro prostéticos, que tuvo que trabajar su postura corporal para resultar convincente como el heraldo de Galactus.

Billy Butcherson ('El retorno de las brujas')

Antes de que llegasen los anfibios, los fantasmas y los superhéroes, Doug Jones participó en su primera gran película de estudio bajo la piel muerta del zombi Billy Butcherson en 'El retorno de las brujas'. Una interpretación encantadora cuyo tono fue rebajado por el propio actor —según el guión, debía llamar "puta" a uno de los personajes; algo que no consideró oportuno—, quien hace poco reveló que las polillas que le salen de la boca no son ningún efecto especial, sino insectos reales.

The Ice Cream Man ('Legion')

He de confesar que 'Legión' —junto a 'El sicario de Dios'— es uno de esos placeres culpables que disfruto plenamente con el cerebro desconectado, algo que sería totalmente imposible si la película no atesorase, entre excesos y disparates, despuntes de calidad como el papel de Doug Jones como el grotesco hombre de los helados. Un diseño de personaje de lo más estimable para una película que, por mucho que me duela reconocerlo, es un auténtico despropósito.