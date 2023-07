"Era tan caro como la secuencia del tren". Julia Roberts estuvo a punto de aparecer 35 años rejuvenecida en 'Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1'

Año 2006: todos salimos del cine pensando que la tecnología de rejuvenecimiento que han usado en 'X-Men: la decisión final' podría haber estado mejor pero es bastante impresionante. Nada nos hacía pensar que más de quince años después seguiríamos pensando que le queda mucho por mejorar, pero sin que ya nos impresione. Después de Robert DeNiro en 'El irlandés', Harrison Ford en 'Indiana Jones y el dial del destino' y Ewan McGregor en 'Obi-Wan Kenobi', ¿cuál es el siguiente paso a dar?

Misión: eterna juventud

'Misión imposible: sentencia mortal - Parte 1' lo quiere ser todo. Espías, acción, intriga, humor, amistad... Y, por un momento, quiso dejar a todo el mundo con la boca abierta con un prólogo que presentaba no solo a Tom Cruise rejuvenecido... sino a una novata (en la saga, claro) Julia Roberts. La idea era que ambos aparecieran en el flashback que Ethan Hunt revive varias veces a lo largo del metraje y que ocurrió en 1989.

O sea, un año antes de 'Pretty woman'. No ha llovido ni nada. Ha sido Christopher McQuarrie en el podcast (de fabuloso título) 'The Empire Spoiler Special Film Podcast' donde ha desvelado sus planes frustrados y nos da una idea del trabajo detrás de cada 'Misión imposible'. Pensaron que el prólogo tendría que tener el estilo de la persona que la habría dirigido en 1989, Tony Scott. Así que analizaron el estilo de 'Días de trueno' y no pararon de darle vueltas.

¿Cómo sería si Tony Scott la hubiera dirigido, y quién sería la protagonista? Pensé en quién era la ingenua, la nueva gran estrella de 1989. Y ahí estaba 'Mystic Pizza'. Y dije, "Oh, dios mío. La Julia Roberts pre-'Pretty Woman' debería ser esta mujer joven". La única manera de hacer justicia con la secuencia usando rejuvenecimiento digital sería convencer a Julia Roberts de alguna manera para venir y hacer este papel pequeño al principio. Y claro, cuando estás tratando ese concepto, empiezas a pensar "Ahora lo que va a hacer todo el mundo es pensar en el de-aging de Julia Roberts, Esai, Tom y Henry Czerny".

Total, que experimentaron con la tecnología actual pero no terminaron de dar en el blanco y lo dejaron para una posible secuencia futura. Al menos, cuando no cueste tanto dinero: "Recibí la factura para rejuvenecer a esta gente incluso antes que sus sueldos. Y si pones dos o tres juntos en un mismo plano habría sido tan caro como la secuencia del tren". Y, desde luego, mucho menos espectacular. ¿Habrá sorpresas de juventud en la octava parte, se estrene cuando se estrene? Que alguien vaya llamando a Julia.

