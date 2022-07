"Los fans de 'Star Wars' son los más tóxicos". Simon Pegg cree que los de 'Star Trek' son mejores y más inclusivos

El actor británico Simon Pegg ha hecho unas incendiarias declaraciones en el programa de radio 'Jim and Sam' en las que ha apuntado que los fans de 'Star Wars' son los más tóxicos. Ya arremetió en su momento contra ellos por toda la polémica alrededor de Kelly Marie Tran, pero ahora lo ha llevado a otro nivel:

Para ser honesto -y como alguien que fue, ya sabes, alborotado por las precuelas cuando salieron-, la base de fans de 'Star Wars' realmente parece ser la más tóxica en este momento.

La mención a las precuelas no es casual, pues el propio Pegg ha confesado en más de una ocasión que él también fue un fan tóxico de la saga creada por George Lucas, más concretamente en lo referido al personaje de Jar Jar Binks. Al respecto destacó en esta ocasión que "me siento terrible por haber formado parte de eso", pues el actor Ahmed Best llegó a barajar la idea de suicidarse por todo el odio recibido.

'Star Trek' > 'Star Wars'

Además, Pegg quiso poner como ejemplo positivo a los seguidores de 'Star Trek', pues considera que son lo diametralmente opuesto a los de 'Star Wars', destacando además lo increíblemente inclusivos que son:

Creo que los fans de 'Star Trek' siempre han sido muy inclusivos. 'Star Trek' es sobre la diversidad. Lo ha sido desde 1966. Siempre lo ha sido. No es en plan 'Oh, de repente estás siendo woke. 'Star Trek' fue woke desde el principio, ¿sabes?. Esto es masivamente progresivo. En 'Star Wars' de repente hay un poco más de diversidad y todo el mundo está alborotado por ello. Y es realmente triste.