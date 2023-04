"Fue la forma más irresponsable de hacer cine que he visto nunca". Brad Pitt creía que iba a hacer una gran película pero su sueño fue arruinado por el jefe del estudio

A lo largo de la carrera de todo actor hay alguna película de la que no se sienten especialmente satisfechos. Los motivos cambian según el caso particular, pero con Brad Pitt no cuesta entender qué le lleva a tener una manía especial a 'La sombra del diablo', la cinta que protagonizó junto a Harrison Ford en 1997.

"Teníamos un gran guion, pero lo tiraron a la basura"

A priori, 'La sombra del diablo' parecía destinada a ser un título destacado en la filmografía, tanto por liderar el reparto junto a un actor de la talla de Ford como por el hecho de que detrás de las cámaras estaba Alan J. Pakula, el aclamado director de títulos como 'Todos los hombres del presidente' o 'La decisión de Sophie'. Sin embargo, el actor recordaba de forma bastante amarga su participación en 'La sombra del diablo'.

Bueno, teníamos un gran guion, pero lo tiraron a la basura por varias razones. Tener que inventar algo sobre la marcha... ¡Dios, qué presión! Era ridículo. Fue la forma más irresponsable de hacer cine, si es que se puede llamar así, que he visto nunca. No me lo podía creer. No sé por qué alguien querría seguir haciendo esa película. No teníamos nada. La película fue la víctima completa de este presionado jefe de estudio que dijo: "No me importa. Vamos a hacerla. No me importa lo que tengas. Rueda algo".

Obviamente, el protagonista de 'Ad Astra' ya tuvo claro que la película había descarrillado antes incluso de empezar a rodar, por lo que incluso intentó abandonar el proyecto a última hora, pero, según él mismo recuerda, eso habría sido una ruina para él:

Lo intenté cuando faltaba una semana para el rodaje y teníamos 20 páginas de perros... Y este guion que me había encantado había desaparecido. Supongo que la gente tenía visiones diferentes y eso no se puede discutir. Pero entonces quise salir y el jefe del estudio dijo: "De acuerdo, te dejaremos salir. Pero serán 63 millones de dólares para empezar". Venden películas a territorios extranjeros por su taquilla y pueden demandar por lo que podrían haber ganado si te hubieras quedado en la película.

A Pitt no le quedó otra que rodar 'La sombra del diablo' a disgusto, pero intentando ser lo más profesional posible. De hecho, él acabó bastante contento con el acento irlandés que exhibe en la película.

Eso sí, 'La sombra del diablo' acabó siendo una decepción a todos los niveles, ya que tuvo un recibimiento bastante frío por parte de la crítica y además no logró dar beneficios durante su paso por los cines, pues es verdad que tuvo unos ingresos mundiales de 140 millones de dólares, pero es que su abultado presupuesto se había disparado hasta los 86 millones.

