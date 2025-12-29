"Fue muy humillante". Jessica Alba recuerda el peor momento de 'Los 4 Fantásticos', y no fue su única mala experiencia en la saga

Hay que reconocer que el paso del tiempo le sientan muy, pero que muy mal a algunas escenas. En estas fechas navideñas la primera que se nos viene a la cabeza es la protagonizada por Andrew Lincoln en 'Love Actually' —de hecho, el actor ya dejó caer que su personaje le dio bastante repelús—, pero hoy estamos aquí para hablar de un largometraje que se estrenó un par de años después y que incomodó a una de sus intérpretes.

Muy poco fantástico

El título en cuestión es 'Los 4 fantásticos' de Tim Story, que llegó a nuestras pantallas en 2005 y que, con sus limitaciones, atesora cierto encanto. Pero entre sus bondades para todos los públicos, a alguno de sus responsables creativos se le ocurrió que sería buena idea que Sue Storm, a quien dio vida Jessica Alba, tuviese que desnudarse para hacerse invisible en una de las set pieces.

Esto no agradó demasiado a Alba, quien explicó así el impacto de la filmación de su "escena menos favorita" a su paso por el Red Sea Film Festival —vía THR—.

"Pensé que era horrible. Fue muy humillante en la vida real. Crecí en una familia bastante conservadora y soy una persona bastante pudorosa. Temí esa escena durante semanas".

No obstante, su animadversión a ese pasaje no está reñida con su cariño por el personaje marvelita.

"Era una mujer a la que admiraba. Era muy maternal y muy amable, pero también no era ninguna pusilánime; decía lo que pensaba. Tenía una gran brújula moral. Seas quien seas, puedes admirarla. A menudo, las mujeres en estas historias necesitan ser salvadas por un hombre o por el villano, el problema de la historia. Eso era entonces. Ahora es diferente".

Un par de años después, Alba tuvo otro encontronazo con Tim Story mientras rodaban la secuela 'Los 4 Fantásticos y Silver Surfer', cuando el director le pidió "ponerse más guapa cuando lloraba" además de sugerir añadir lágrimas de CGI si no conseguía canalizar la emoción al centrarse en modelar. Cómo hemos cambiado.

