Gary Oldman aborrece su actuación en 'Harry Potter', pero aprecia las películas por un motivo lógico: "Hice el menor trabajo posible por la mayor cantidad de dinero"

Sirius Black es uno de los personajes más queridos y reconocidos de la franquicia 'Harry Potter', pero no para todo el mundo. El propio Gary Oldman, según ha reconocido en el podcast 'Happy Sad Confused' no puede verse sin sentirse decepcionado por su actuación. De nada importa que sea uno de sus papeles más conocidos y que su cara esté estampada en miles de objetos de merchandising: quería haberlo hecho mejor.

Oldman yells at himself

El ganador del Óscar por 'El instante más oscuro' ha recordado su papel en la saga... Y no ha sido para bien: "Creo que mi trabajo es mediocre. No, de verdad. Quizá si hubiera leído los libros como Alan, si hubiera estado adelantado en la curva, su hubiera sabido lo que venía, honestamente creo que lo habría interpretado de manera diferente".

Esta autocrítica no viene solo de su papel como Sirius Black. Según ha explicado, tampoco soporta sus papeles en 'Drácula de Bram Stoker' o 'El topo': "Es como todo. Si me sentara, me viera en algo y dijera 'Dios mío, soy increíble', ese sería un día muy triste porque siempre quieres hacer la siguiente cosa mejor". Eso no significa, claro, que no tenga un aprecio honesto por la saga del joven mago y lo que ha representado para su carrera... Y para su vida personal.

Gracias a dios por 'Harry Potter'. De verdad, las dos, 'Batman' y 'Harry Potter', me salvaron de verdad, porque significaron que podía hacer el menor trabajo posible por la mayor cantidad de dinero y después volver a casa con mis hijos.

