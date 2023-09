"Ha llegado el momento de apoquinar". Aaron Paul desvela cuánto dinero (no) le ha dado Netflix por los beneficios residuales de 'Breaking Bad'

127 días de huelga de guionistas y 54 de la de actores y esto no parece que tenga un final a la vista. El AMPTP creyó que dejarles a la deriva sin poder negociar funcionaría y lo que está haciendo es unirles más, así que tarde o temprano las productoras tendrán que asumir que si quieren tener algo que estrenar en 2024 y 2025 no les va a quedar otra que sentarse a la mesa y aceptar algunas condiciones, como la limitación del uso de la IA o, por supuesto, los residuales del streaming.

Breaking (very) bad

El último en ejemplificar lo mal que está montado el mercado ha sido Aaron Paul, que, durante una entrevista con Entertainment Tonight Canadá ha desgranado todos los residuales que recibe por 'Breaking Bad' en Netflix. Concretamente, cero. "Para mí es una locura", comenta. Una de las peticiones más importantes de la huelga es que los streaming dejen de ocultar sus números y se paguen los residuales como deben.

Las series viven para siempre en estos streamers, y van por olas. Creo que saben que han estado saliéndose con la suya sin pagar a la gente un dinero justo, y ahora ha llegado el momento de apoquinar.

No deja de ser curioso que no hace tanto, una década, Netflix fuera, para Vince Gilligan, el motivo por el que 'Breaking Bad' empezó a estar en el mapa y consiguió durar más allá de la temporada 2. A Paul el pasado de rosas con Netflix le importa un comino y, de hecho, es uno de los actores famosos que más ha sido visto en los piquetes y que, de hecho, se expresa sobre lo que está pasando en la huelga: "Me siento optimista, no nos vamos a ir a ningún sitio. ¡Así que tienen que hacer algo!". Estamos a 27 días de que la huelga de guionistas se convierta en la más larga de la historia y a 41 de que lo sea la de actores. Y la cosa no tiene pinta de amainar.

