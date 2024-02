"Aún hablo con mi terapeuta sobre Eternals". Kumail Nanjiani admite el trauma que le dejaron las críticas a su película de Marvel

¿Os acordáis de 'Eternals'? Fue, probablemente, el primer gran batacazo en taquilla de Marvel (pandemia aparte) y aún ahora la cuarta película que menos ha recaudado en toda la franquicia después de 'The Marvels', 'El increíble Hulk' y 'Viuda Negra'. La cinta de Chloe Zhao prometía un cambio de rumbo presentando un puñado de nuevos héroes, pero, a pesar de que siempre se rumorea su aparición en varios proyectos, parece que el UCM está, por así, dejándoles en visto. Y claro: duele.

Un dolor eterno

Es el caso de Kumail Nanjiani, al que teníamos encasillado en papeles como los de 'Silicon Valley' o 'La gran enfermedad del amor' y que aquí quiso demostrar que, por qué no, él también podía ser un superhéroe. Pero, según ha comentado en el podcast Inside of You With Michael Rosenbaum, cuando la cosa no salió bien, la reacción le destruyó: "Las críticas fueron malas y era demasiado consciente de ello. Leía cada crítica y las comprobaba demasiado".

Fue duro de verdad porque Marvel creía que esa película iba a estar muy bien valorada, así que levantaron el embargo pronto, la pusieron en algunos festivales de cine elegantes y nos mandaron en un tour global para promocionar la película en cuanto se levantó el embargo.

Pero claro, el embargo, como todos sabemos ahora, no les arrojó aplausos precisamente, algo que el UCM estaba más que acostumbrado a recibir. Además, todo ello estaba enmarcado en un mundo post-COVID en el que no estaba claro cuál sería el futuro del cine. Todo se sentía "más intenso de lo normal", dice el actor.

Creo que nadie supo exactamente por qué esta película fue machacada, y creo que no mucho tenía que ver con su calidad. Fue realmente duro, creía que era injusto para mí y para mi mujer Emily, y no podía tener una relación así con mi trabajo. Tenía que cambiar algunas cosas, así que empecé a asesorarme. Aún hablo con mi terapeuta sobre ello.

De hecho, su mujer, la guionista y productora Emily V. Gordon, cree que aún está traumatizado por ello. Nanjiani pone como ejemplo que, al cenar con alguien que también ha participado en 'Eternals', suelen comentar "Eso fue duro, ¿no?" solo para obtener un "Sí, fue realmente duro" de vuelta. Vamos, que si erais de los pocos esperando 'Eternals 2', a priori, parece que Kingo no será uno de los que vuelva sin un gigantesco cheque delante. Vaya por dios.

