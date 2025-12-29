Hoy en streaming, Paul Rudd demostrando que estaba listo para ser toda una estrella cómica en uno de los grandes éxitos de comienzos de siglo

El declive de mucha comedia de tamaño medio ha trastocado un poco la cualidad de estrella de actores especialistas como Paul Rudd, que se ha tenido que reconvertir a héroe de Marvel para dar ese salto que le faltaba para que su repercusión correspondiese con su talento. Aunque mostrase tablas suficientes en sus apariciones secundarias en películas como ‘Lío embarazoso’.

Problemas de bombo

Como suele pasar en muchas comedias de su época, Rudd roba cada escena de esta película de Judd Apatow que realmente es una comedia romántica protagonizada por Seth Rogen y Katherine Heigl. Una simpática joyita muy de su época que se puede ver en streaming a través de Movistar+.

La vida de la prometedora presentadora Allison Scott sufre un trastoque inesperado cuando, tras una noche de juerga y sexo con Ben Stone, acaba embarazada. Afrontando el reto de la maternidad, intenta establecer una relación con este hombre sin trabajo y prácticamente alérgico a las responsabilidades que le toca responder a la situación.

Al calor de las comedias de alta improvisación y abrazo especial de la tontería de hombres infantilizados, Apatow se llevó a varios de sus colaboradores habituales para hacer una comedia romántica con punto diferencial. Principalmente, contar las inseguridades masculinas a la hora de crecer a marchas forzosas.

Algo que entra bien para actores como Rogen, donde su personalidad fumeta e inconsciente encuentra aquí más oxígeno que el personaje de Heigl (aunque tenga la deferencia de señalar las penurias personales y profesionales que le suponen el embarazo). La entrada de personajes como Rudd doblan tanto en esas inquietudes como en el caos del tono.

Pero dentro de su atolondramiento de tardoadolescencia prolongada hay también una ternura y encanto muy propia de la comedia romántica, además de pequeño espacio a la madurez sin perder la esencia. Un toque autocomplaciente que la hace incluso mejor resuelta, además de propulsarla a un éxito como el que amasó, recaudando unos 219 millones de dólares en su momento.

