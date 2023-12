Hugh Grant confiesa su horrible experiencia haciendo 'Wonka': "No podría haberlo odiado más"

Al fin ha llegado a los cines 'Wonka', el esperado musical protagonizado por Timothée Chalamet que sirve a modo de historia de orígenes del célebre protagonista de 'Charlie y la fábrica de chocolate'. La película está recibiendo críticas muy positivas y todo apunta a que será un gran éxito en taquilla, pero alguien que no disfrutó nada haciéndola fue Hugh Grant.

El actor, que este año también ha estrenado la estupenda 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones', da vida a un Oompa Loompa en 'Wonka' y las particularidades de su personaje obligaron a que se utilizase la tecnología de captura por movimiento. Eso resultó muy incómodo para Grant, tal y como él mismo ha confesado en una rueda de presentación de la película:

Era como una corona de espinas, muy incómoda. Monté un gran escándalo al respecto. No podría haberlo odiado más.

De hecho, Grant ni siquiera quedó muy convencido sobre su trabajo, ya que no estaba muy seguro de si "tenía que actuar con mi cuerpo o no, nunca me dieron una respuesta satisfactoria", por lo que "francamente, lo que hice con mi cuerpo fue horrible y ha sido todo sustituido por un animador".

Sorprenden este tipo de declaraciones durante la campaña promocional, pues lo habitual es que, si acaso, se hagan varios meses o años después del estreno de la película. Sin embargo, a Grant parece no importarle lo más mínimo que esto pueda tener algún tipo de repercusión negativa en su andadura comercial.

Lo más curioso de todo es que el trabajo de Grant está siendo uno de los detalles más aplaudidos de una película que ha costado 125 millones de dólares. Tampoco es tanto si recordamos las barbaridades que se invirtieron en algunos títulos que este año se estrellaron sin remedio en taquilla...

