"Irme de 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' es lo mejor que he hecho en mi vida". Rob Lowe critica su paso por la serie de Aaron Sorkin y lo compara con una relación abusiva

Buena parte de la fama que tiene Aaron Sorkin se la debe a 'El ala oeste de la Casa Blanca', una aclamada serie de televisión que logró ganar el Emmy al mejor drama hasta en cuatro ocasiones -y de forma consecutiva-. Nada fue lo mismo desde que abandonase la serie tras su cuarta temporada, dándose la particularidad de que también fue entonces con Rob Lowe se bajó del barco y dejó de interpretar a Sam Seaborn.

"Era una relación súper insana"

El propio Lowe comentó en su momento que que había quedado claro que "ya no había sitio para Sam Seaborn" en la serie, pero ahora ha sido un paso más allá al comparar su participación en 'El ala oeste de la Casa Blanca' con una relación abusiva en Podcrushed. Para ello ha utilizado el símil de ver cómo sus propios hijos tenían sus primeras relaciones sentimentales al alcanzar cierta edad:

Podía verlos teniendo primeras novias y estando en una relación que era abusiva y aceptándolo. Es la chica popular, le gusta a todo el mundo, es guapa, debe ser genial' - todas las cosas que la gente me decía sobre hacer 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'. 'Es tan popular, es tan increíble, debe ser increíble'. Pero yo sé lo que es, y si yo no pude dejarlo, ¿cómo voy a permitir que mis hijos lo dejen?". Yo me alejé de la chica más popular del colegio, pero también sabía que era una relación súper insana, y fue lo mejor que he hecho en mi vida.

El actor, a quien años después también pudimos ver en la genial 'Parks and Recreation', ha confesado que "no tuve una buena experiencia" y que no ha compartido muchos detalles sobre lo sucedido porque no quería dejar mal a otra gente. Eso sí, ha destacado que se sintió "infravalorado" durante su etapa en 'El ala oeste de la Casa Blanca' y ha apuntado lo siguiente sobre todos aquellos que se hayan visto en una situación similar:

Siempre que hablo con actores que se quejan de sus relaciones en las series, es algo que ocurre en cualquier lugar de trabajo. Puedes estar en un entorno en el que la gente te presiona, quiere verte fracasar, no te aprecia, lo que sea...

Vamos, que una cosa es lo que se ve en la serie o incluso lo que quieren darnos a entender durante la campaña promocional y otra lo que realmente sucede en el set. Eso sí, el hacha de guerra seguramente acabó enterrada, ya que Lowe regresó para aparecer en dos episodios de la séptima y última temporada y también participó en un especial de 2020 para animar a la gente a votar en las elecciones de Estados Unidos.

