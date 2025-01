Jessica Alba fue secuestrada cuando tenía 15 años y apareció 14 horas después en el maletero de un coche. Nunca se detuvo a nadie por lo sucedido

La actriz Jessica Alba saltó a la fama en el año 2000 con el estreno de 'Dark Angel', la serie de televisión cocreada por James Cameron. Eso sí, para entonces llevaba ya varios años en el mundo de la interpretación y lo que ahora nos interesa es un suceso traumático que sucedió durante el rodaje de 'Las nuevas aventuras de Flipper', ya que Alba fue secuestrada y estuvo desaparecida durante 14 horas.

Por lo visto, Alba, que apenas tenía 15 años cuando sucedieron los hechos, había empezado a recibir llamadas extrañas en el set de rodaje de la serie a las que ella quitó importancia pensando que serían una broma. Poco después desapareció de forma repentina y la encontraron 14 horas después con los ojos vendados y amordazada en el maletero de un coche.

Nunca se atrapó al responsable

La policía no tardó en ponerse manos a la obra para intentar esclarecer lo sucedido, pero lo cierto es que nunca se dio con los responsables del secuestro de Alba. Ella prestó su completa cooperación, pero tuvo muy poco que aportar a las autoridades porque su captor le había vendado los ojos.

Además, tampoco quedó nunca muy claro cómo logró escapar ella, pues Alba nunca ha querido dar demasiados detalles sobre lo que sucedió aquel traumático día. De hecho, cada vez que le preguntan al respecto esquiva la pregunta y cambia de tema a la primera oportunidad que tiene.

Obviamente, un hecho tan llamativo ha dado pie a multitud de teorías a lo largo de los años -algunos incluso argumentan que fue un montaje para llamar la atención de los medios-, pero ninguna de ellas tiene nada concreto en lo que apoyarse.

Una infancia difícil

Sin embargo, lo más probable es que ella simplemente quedase traumatizada por lo sucedido, ya que Alba nunca ha tenido problemas en hablar sobre otros temas muy dolorosos. Por ejemplo, fue criada en una familia muy religiosa y en su juventud tuvo problemas por su apariencia física, tal y como comentó en Elle:

Los hombres mayores se me insinuaban y mi pastor me decía que era porque llevaba ropa provocativa, cuando no era así. Me hacía sentir que si era deseable para el sexo opuesto era por mi culpa, y me avergonzaba de mi cuerpo y de ser mujer.

También comentó otros sucesos traumáticos de su infancia en Romper, como que "mi madre tuvo cáncer muy joven, a los 20 años. Crecí con enfermedades crónicas. Me operaron cinco veces antes de cumplir los 11 años. Tenía alergias crónicas y me hospitalizaban mucho de niña". Además recordaba que "muchas chicas tienen trastornos alimentarios y yo también los tuve. Me obsesioné con ello. Nunca me he visto como una mujer guapa y nunca he comerciado con eso para salir adelante en este negocio".

Desde luego que Jessica Alba no tuvo las mejores infancias y adolescencias posibles...

