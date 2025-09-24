John Boyega es incansable con su frustración hacia las secuelas de Star Wars y revela lo que él habría hecho diferente

No importa cuanto odien algunos fans las secuelas de 'Star Wars', pueden tener por seguro que John Boyega las odia más. El joven actor británico que empezara su andadura como Finn siendo el mayor fanboy de 'El despertar de la fuerza' se ha ido agriando con los años, hasta acabar como uno de los mayores detractores de toda la trilogía.

Boyega no se ha callado su opinión en el pasado, y sus últimas declaraciones al respecto son tan recientes como de hace un mes, donde reveló que le decepcionó darse cuanta que no harían una dinámica Obi-Wan/Anakin con Fin y Rey. En nuevas declaraciones durante la Florida Supercon 2025, el actor deja de solo quejarse y toma un enfoque proactivo, proponiendo los cambios que él habría hecho si estuviera a cargo de la saga.

"Sería increíble", afirma convencidísimo sobre su plan. "Antes que nada, no nos vamos a deshacer de Han Solo, Luke Skywalker, toda esa gente. No vamos a hacerlo. La primera cosa que haríamos es completar su historia, su legado. Vamos a crear un buen momento para pasar el testigo."

Podría parecer que el actor ha pasado mucho tiempo en los foros. Porque tanto esta propuesta como las demás se alinean perfectamente con las peticiones del fan medio nostálgico de la saga. La segunda petición tiene que ver con no hacer "OP" (jerga videojueguil para "demasiado podersosos") a los nuevos personajes, no mencionándolo directamente pero sí acercándose peligrosamente al discurso fan de que Rey era demasiado poderosa para una novata Jedi. Algo que los fans omitieron cuando Luke hace hazañas verdaderamente heróicas siendo un novato también en la película de 1977.

La tercera tiene que ver con otra petición nostálgica, que es rescatar elementos de la Antigua República en la nueva historia. Está hablando de una era del viejo canon especialmente popular en los videojuegos, libros y cómics del universo expandido. Originalmente Disney se deshizo de ella, pero desde entonces han ido encontrando formas de introducirla de vuelta en el nuevo canon a su ritmo.

Parte de estos desajustes entre los deseos del actor y lo que la trilogía acabó siendo se pueden achacar a las diferentes visiones entre los cineastas implicados en desarrollarla. Abrams parecía más preocupado en caracterizar a sus protagonistas de potenciales héroes, con un marketing que sugería que el propio Finn podría acabar siendo un Jedi. Johnson, por su parte, estaba más enfocado en la idea de familia y héroes anónimos, que alejaban la franquicia del clásico conflicto blanco-negro. Sea como sea, cuando se habla de Star Wars no hay película perfecta capaz de apaciguar los deseos de todos los fans a la vez.

