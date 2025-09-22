HOY SE HABLA DE

Star Wars saca la artillería pesada para su regreso al cine. Pedro Pascal y Baby Yoda lideran el encantador tráiler de 'The Mandalorian and Grogu'

Ahora sólo queda preguntarnos si "este es el camino" para este dúo de personajes

victor-lopez

Víctor López G.

Editor
A excepción de 'Andor', cuya primera temporada ya me enamoró para volver a dejarme ampliamente satisfecho con su segunda tanda de episodios, he de confesar que llevo una larga temporada con mi interés hacia el vasto y, aparentemente, inagotable universo 'Star Wars' bajo mínimos; algo que ha incluido a una 'The Mandalorian' que abandoné durante su tercera iteración en Disney+.

Vuelve el dúo de oro

Sabiendo esto, voy a proceder a manifestar mi admiración por los montadores de material promocional en general y tráilers en particular, porque el primer avance de 'The Mandalorian and Grogu' ha conseguido transformar mi gesto de pereza absoluta en una media sonrisa y, lo que es más importante, bastantes ganas de hincar el diente al salto del dúo galáctico a la gran pantalla.

En cosa de un minuto y medio, el director Jon Favreau ha sacado la artillería pesada —incluyendo unos cuantos AT-AT y la colección de criaturas habitual— para calentar motores de cara al 22 de mayo del próximo 2026, cuando está previsto que el largometraje llegue a nuestras salas de cine, todo ello después de convertirse en una prioridad para Lucasfilm sobre la cuarta temporada del show que nos dio a conocer a Din Djarin y compañía.

Y es que 'The Mandalorian and Grogu' es consecuencia directa de las huelgas de sindicatos que azotaron Hollywood en 2023 y que retrasaron la producción de una cuarta temporada de 'The Mandalorian' que cada vez tiene menos papeletas para terminar viendo la luz del día. Pero la esperanza es lo último que el fandom debería perder a estas alturas.

Por el momento no han trascendido detalles sobre la sinopsis oficial de la cinta, que estará protagonizada por Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jonny Coyne y Jeremy Allen White, que volverá a contar con Jon Favreau ocupando el asiento del director, y cuyo guión está coescrito por el propio Favreau y un Dave Filoni que continúa siendo uno de los grandes pilares del presente y el futuro de 'Star Wars'. Esperemos que hayan vuelto a acertar de pleno.

