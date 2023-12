"Joss Whedon estaba listo para pegarse un tiro en la cara". Chris Evans explica por qué disfrutó más haciendo 'Los Vengadores' que 'Capitán América'

La etapa de Chris Evans dando vida a Steve Rogers en el Universo Marvel llegó a su fin en 'Vengadores: Endgame'. Fueron ocho años intensos que arrancaron con el estreno de 'Capitán América' en 2011, pero el propio actor tiene clarísimo que él disfrutó mucho más rodando 'Los Vengadores' que 'El Primer Vengador'.

"Necesitaba un mes sin moverme"

En una entrevista concedida a Moviefone, Evans recordaba que su primer contacto con el personaje tuvo una pega importante, ya que "el problema que tuve con el Capi es que es un tío demasiado bueno. No hay ningún peso que cargar sobre sus hombros. La razón por la que fue elegido es por su habilidad para decir "Lo tengo. No hay nada que me podáis tirar que no sepa manejar". Como resultado de ello es difícil encontrar un conflicto por su capacidad de ser tan bueno manejándolo todo como un adulto, de forma madura, racional, con calma e inteligencia, lo que hace complicado encontrar un ángulo".

Además, el actor destacaba que el rodaje de 'Capitán América: El Primer Vengador' fue agotador, de ahí que disfrutase mucho más grabando 'Los Vengadores', donde el protagonismo estaba mucho más repartido con el resto de superhéroes de Marvel:

Me encantó compartir la carga de trabajo. En 'Capitán América', trabajé todos los días, todos los puñeteros días, durante seis meses. A veces, seis días a la semana. Acabamos la película y fue agotador. En plan que necesitaba un mes sin moverme. ¿'Los Vengadores'? Trabajé quizás dos días a la semana. Fue lo mejor, como un campamento de verano. Muy divertido. Era un personaje que ya conocía y con el que estaba cómodo. Además, me encantó el guion. Y el reparto... he hecho un millón de películas con Scarlett, he conocido a Chris Hemsworth desde hace un tiempo y es genial. Todo el mundo molaba. Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo eran jodidamente geniales. La película podría haber sido un desastre si no nos hubiésemos llevado bien, pero no podría haber ido mejor.

Eso sí, Evans es consciente de que 'Los Vengadores' fue una experiencia genial para los actores, ya que "rodamos en Albuquerque, podíamos volver directos a Los Ángeles y nadie tenía ningún tipo de estrés", pero hubo una persona que acabó muy quemado con su experiencia:

Bueno, podre Joss, Joss Whedon estaba listo para pegarse un tiro en la cara, ¿pero todos los demás? Estábamos disfrutando del mejor momento de nuestras vidas.

Por último, merece la pena destacar que Evans comentaba por aquel entonces que hacía películas como las de Marvel porque "esa producciones enormes te permiten a ir a hacer luego proyectos que te apasionan de verdad". Lo curioso es que tampoco hizo tantas alejado del estudio durante esos años, aunque sí pudo sacar adelante 'Snowpiercer', uno de los mejores trabajos de su carrera.

