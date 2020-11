Matthew McConaughey quiso interpretar a Hulk y reconoce que ganó el Óscar gracias a 'True Detective'

A punto de cumplir 51 años, Matthew McConaughey ha aprovechado la publicación de sus memorias, 'Greenlights: Raucous Stories and Outlaw Wisdom' (donde ha soltado la bomba de que fue violado cuando era muy joven), para recordar y repasar algunos capítulos de su vida. Por ejemplo, que intentó encarnar a un superhéroe de Marvel; algo normal en Hollywood pero la identidad del personaje sí es un poco más sorprendente.

Una de las revelaciones más curiosas que ha confesado la estrella estos días es que quiso dar vida a Bruce Banner, alias Hulk. El Hulk del actual Universo Marvel. Ocurrió después de que Edward Norton dejara el libre el papel tras protagonizar 'El increíble Hulk' ('The Incredible Hulk', 2008). McConaughey ha confesado que era fan de la serie de televisión original de Hulk y fue uno de los primeros actores en ofrecerse para sustituir a Norton. Sin embargo, en Marvel Studios le respondieron: "No, gracias".

Recordemos que 'El increíble Hulk' no cosechó el éxito que esperaban en Marvel (era el segundo largometraje del estudio tras 'Iron Man') y Norton quedó descontento con la producción por lo que fue reemplazado cuando la aparición de Bruce Banner/Hulk fue necesaria de nuevo en la gran pantalla. En su lugar, Marvel apostó por Mark Ruffalo para la esperada reunión de 'Los Vengadores' ('The Avengers', 2012).

Cabe señalar que Marvel Studios rechazó a Matthew McConaughey antes de que se produjese el llamado "McConaissance"; es decir, esa fase donde el intérprete encadenó varios trabajos muy aplaudidos y, de pronto, todo el mundo estaba rendido a sus pies. Precisamente, McConaughey ha hablado del Óscar que ganó como mejor actor protagonista por 'Dallas Buyers Club' y admite que otra interpretación tuvo bastante peso en la decisión de la Academia.

La primera temporada de 'True Detective' se emitió del 14 de enero al 9 de marzo de 2014, ocupando prácticamente toda la temporada de los Premios Óscar. McConaughey recibió excelentes críticas por su papel de Rustin "Rust" Cohle en la serie de HBO y se alzó con el Óscar por 'Dallas Buyers Club', en una edición donde competía con Leonardo DiCaprio por 'El lobo de Wall Street' (curiosamente, McConaughey tenía un rol secundario en ese film), Chiwetel Ejiofor por '12 años de esclavitud', Christian Bale por 'La gran estafa americana (American Hustle)' y Bruce Dern por 'Nebraska'.

"Durante la temporada de Dallas Buyers Club, yo tenía True Detective en tu salón cada semana. Hablando claro, fue la mejor campaña para Dallas Buyers Club", reconoce McConaughey. El actor ha confesado que en cierto momento decidió leer opiniones sobre sus películas para ver si podía aprender algo, y que incluso ahora, cuando ya está más valorado por los críticos, busca aspectos a mejorar en su trabajo:

"Hice un ejercicio hace unos ocho años. Pedí a mis publicistas que reunieran todas las malas críticas. Era un cuaderno grueso. Y me senté a leerlas. Descubrí que había algunas personas que usaban mucho el sarcasmo ya desde la primera frase. Yo no les gustaba. Iban a ser negativos antes incluso de ver la película. Iban a por mí. Pero también vi crítica muy constructiva y pensé: 'Este periodista tiene razón. Lo que intentaba hacer no se plasmó. Déjame volver y mirarlo. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con ellos. Sí, me equivoqué'. Ahora intento encontrar lo mismo en las cosas buenas."