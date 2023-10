Mayim Bialik quiere traer de vuelta a 'Blossom' pero se niega a hacer una comedia: "Una hija de un divorcio, un drogadicto recuperándose, un alcohólico..."

"¿Qué nos traerá el futuro? ¿Qué puede adivinar? Si escuchas lo que digo no te deprimirás". Es posible que reconozcas el opening de 'Blossom', una de las sitcoms más icónicas de los años 90, protagonizada por una Mayim Bialik que empezó con 15 y acabó con 20 años. La serie narraba la vida de una adolescente que vivía con los hombres de su familia después de que su madre se marchara a tratar de triunfar por su cuenta. Sin embargo, no todo eran risas.

Toma nota, nena

A lo largo de las temporadas algunas de las tramas, excesivamente infantiles, se fueron haciendo más serias, sobre todo para el público de inicio de los 90: 'Blossom' habló de la primera regla, de usar condones, de huir de casa... Y, al fin y al cabo, sus compañeros eran un ex-drogadicto, un alcohólico y un padre soltero. Todo humor. Hay que constatar que en aquella época, las únicas adolescentes con serie propia eran ella y 'Clarissa'. Y si Melissa Joan Hart ya intentó hacer un reboot sin éxito, ahora es el momento de que Bialik pruebe suerte.

Pero si Blossom vuelve a la televisión no va a ser el personaje alegre con tramas tontuelas que todos recordamos: la actriz de 'The Big Bang Theory' ha afirmado que, en cuanto acabe la huelga de actores, el reboot puede llegar... pero no será una sitcom. "Queremos traer de vuelta a estos personajes interesantes y profundos: una hija de un divorcio, un drogadicto recuperándose, un alcohólico, y verlos de una nueva manera".

Bialik lleva años tras este proyecto y hay un guion escrito del piloto, pero no encuentra cadena que lo quiera emitir a pesar de que todos los actores tienen ganas de volver. "Tenemos una idea bien formada y nos encantaría que alguien nos dejara hacerla", ha comentado. ¿El único problema? Es jugársela para una cadena. Mientras que reboots dramáticos como 'Bel-Air' han triunfado (lleva ya tres temporadas), otros como el de 'Punky Brewster' se hundieron. ¿Volveremos a ver a Blossom? Ojalá.

