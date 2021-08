'Punky Brewster', cancelada: el revival de la serie protagonizada por Soleil Moon Frye se queda en una temporada

Malas noticias para los fans de la muchacha: Peacock ha anunciado la cancelación de 'Punky Brewster', el revival/continuación de la serie de los ochenta. Estrenada este pasado febrero, la comedia se ha quedado finalmente en una única temporada.

Protagonizada por Soleil Moon Frye como el personaje titular, en esta ocasión la joven huérfana es ahora una madre soltera que acabará conectando con una niña que forma parte del sistema de acogida, lo que le recuerda a su propia infancia.

Junto a la Punky de Frye, el elenco estaba formado por Quinn Copeland como Izzy, Noah Cottrell como Diego, Oliver De Los Santos como Daniel, Lauren Lindsey Donzis como Hannah, Freddie Prince Jr. interpreta a Travis, el ex marido de Punky y Cherie Johnson completa el reparto encarnando de nuevo a Cherie.

'Punky Brewster' es una de las primeras comedias originales de Peacock junto con otras comedias como 'Saved By The Bell', 'Rutherford Falls' y 'Girls5Eva', todas renovadas menos la protagonizada por Soleil Moon Frye. Lo que no sabemos es si, una vez cancelada, podamos ver esta continuación de la serie original en el lanzamiento de SkyShowtime, la futura casa en Europa de los originales de Peacock.