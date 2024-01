"Es el mejor personaje que jamás voy a interpretar". Emma Stone está convencida de que su papel en 'Pobres criaturas' es inigualable

Emma Stone y Yorgos Lanthimos no se parecen en nada, al menos a priori. Como ella misma dice, son una chica de Arizona y un señor de Atenas con personalidades opuestas, pero de alguna manera han hecho que funcione en 'Pobres criaturas', una de las mejores películas que se vienen en 2024 y que tiene grandes probabilidades de darle su segundo Óscar a Stone. Leer una entrevista de los dos juntos como esta del New York Times es una rareza simplemente fantástica.

El papel más difícil

Lanthimos y Stone se conocieron en una cafetería en 2015, entre 'La La Land' y 'La favorita'. Ella pensaba que se iba a encontrar con una persona extraña y retorcida, pero nada más lejos de la realidad. "Desde entonces nos mantuvimos en contacto y nos conocimos un poco. En la época en que estábamos haciendo 'La favorita' empezamos nuestra amistad, y al terminar de rodar, empezamos a hablar de 'Pobres criaturas'", comenta la actriz.

Y eso que estuvieron a punto de no hacerla porque nadie terminaba de querer comprar el guion a Lanthimos: "Por aquel entonces aún estaba el concepto de "Oh, tendremos un cineasta europeo o no americano haciendo algo convencional y le darán un giro". De hecho, Lanthimos disecciona en un par de frases bastante bien lo que es Hollywood hoy en día.

Fue bastante decepcionante porque yo era muy ingenuo cuando conocía a gente y escuchaba "Oh, dios mío, 'Canino' es increíble, queremos hacer cosas contigo". Y entonces hice 'Langosta' y todos me dijeron "Oh, no, no, no estábamos hablando de algo como esto. ¿No quieres hacer algo más normal?".

Pero a Lanthimos no le interesa lo normal, y eso bien lo sabe Emma Stone, que cree que la Bella de 'Pobres criaturas' es "probablemente, el mejor personaje que jamás voy a interpretar". No es una cortina de humo publicitaria: es absolutamente real. Y hay un motivo para que ella lo haya disfrutado tanto.

La encuentro tan inspiradora, y vivir con ello todos los días a través de todo el proceso fue el mejor regalo, es la mayor alegría que me ha dado un personaje. Todas las personas que existen tienen muchas cosas que las han convertido en lo que son en la edad adulta, y fue interesante descubrir que si quitas todo eso, lo único que queda es alegría y curiosidad.

Para que os hagáis una idea del nivel de intensidad, en la entrevista, después de llorar recordando a su personaje (ojo, atención: hay spoilers gordos), ambos se secan las lágrimas y Emma Stone culmina ironizando con un "Sí. O sea, fue guay. Sin problema. Una peli divertida, nos lo pasamos bien, solo fue un cheque". Un consejo personal: no os la perdáis. Nunca habéis visto nada como 'Pobres criaturas' y Lanthimos y Stone son conscientes de ello. Como para no serlo.

