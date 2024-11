Una de las mejores comedias de Max vuelve con una grandísima ausencia. Esta es la razón por la que Renée Rapp dejó la temporada 3 de la desternillante serie universitaria

Nuestra pandilla de pendonas universitarias favoritas ya no existe. Bueno, al menos han pasado de cuatro a tres en la temporada 3 de 'La vida sexual de las universitarias'. La desternillante comedia regresa hoy a Max con la grandísima ausencia de una de sus protagonistas.

A mediados de 2023, Renée Rapp, la adinerada Leighton en la serie, anunció su marcha de la misma. Una decisión que en su momento estuvo algo rodeada de rumores en torno a presunta mala relación con algunos de sus compañeros de reparto.

Por otro lado, la actriz acababa en ese momento de rodar 'Chicas malas', el remake musical del ya clásico de los dosmil, por lo que algunos vieron una necesidad de cambiar de aires. Si bien en su comunicado solo tiene halagos para la serie, la razón la dio meses después promocionando 'Chicas malas'.

Mi música es tu voz

En el perfil realizado por Vanity Fair, descubrimos que el motivo de dejar la serie es perseguir, por fin, su sueño de dedicarse a la música al cien por cien.

«La gente en mi vida con la que trabajo ahora se preocupan por mí como persona,» asegura la artista, «y creo que esa es una diferencia de las cosas que he experimentado en el pasado.» Sin decir mucho, parece que de algún modo Rapp reconoce los rumores que hablaban de compañeros de 'La vida sexual de las universitarias' que cuestionaban su sexualidad.

De hecho, si bien al principio se declaraba bisexual, actualmente se declara lesbiana. Unas cuestiones (a parte de ya de por sí sufrir un par de trastornos psicológicos) que influyeron mucho en su experiencia en la serie, tal como confesó en el podcast Call Her Daddy:

«El primer año haciendo 'Vida sexual de las universitarias' fue terrible. Terrible. Fue tan malo porque en esa época estaba en una relación heteronormativa. Odiaba ir a trabajar porque fue como "No creo que sea lo suficientemente buena para estar aquí. No creo que pueda estar aquí. No creo que pueda hacer esto". Y también "Quizás lo estoy intentando demasiado". Y entonces iría a casa y me pondría de los nervios, literalmente. Estaba constantemente en pánico. Me asustaba tanto la idea de mi sexualidad, no siendo limitada o la gente riéndose de mí o yo riéndome de mí misma que odié el primer año de rodaje.»

Pero su abandono de la serie no implica que no la vayamos a ver en estos nuevos episodios, ya que aparecerá en un par de episodios. Además, el cocreador de la serie Justin Noble desveló hace unos días que optaron por no "sustituirla" por un personaje demasiado parecido. Algo que se plantearon con la incorporación de Gracie Lawrence y Mia Rodgers como Kacey y Taylor, respectivamente:

«Averiguamos qué era diferente respecto a lo que ya teníamos en la serie. Pero hay trazas de algunas cosas que Leighton tendrá en común con Kacey esta temporada o con Taylor. Y lo mismo se aplica a los otros personajes.»

