"Hasta mi propio hijo estaba demasiado asustado". Ben Affleck explica qué salió mal con su Batman y admite sus errores

Hace ya varios años que Ben Affleck dejó atrás al mítico personaje de Batman. Es cierto que juró que nunca iba a volver a interpretarlo y luego lo retomó en 'La liga de la justicia de Zack Snyder' y 'Flash', pero el actor ha pasado página de forma definitiva y ahora al fin ha profundizado en los motivos por los que disfrutó tan poco con ello.

"Yo tampoco aportaba nada especialmente maravilloso a esa ecuación"

Ha sido en las páginas de GQ donde el autor de 'Argo' donde Affleck ha entrado en detalles sobre lo que ya en 2024 calificó como "la peor experiencia de mi carrera". Por lo pronto, enterró por completo su interés en el cine de superhéroes:

Hay varias razones por las que fue una experiencia insoportable». Y no todas tienen que ver con la simple dinámica de, digamos, estar en una película de superhéroes o lo que sea. No me interesa volver a ese género en particular, no por esa mala experiencia, sino simplemente: He perdido el interés por lo que tenía de interesante para mí. Pero desde luego no me gustaría repetir una experiencia así. En gran parte, se trataba de una falta de alineación de agendas, entendimientos y expectativas. Y yo tampoco aportaba nada especialmente maravilloso a esa ecuación en aquel momento. Tuve mis propios fallos, fallos importantes, en ese proceso y en ese momento.

Affleck señala que "mis fallos como actor, puedes ver las distintas películas y juzgar", aunque también apunta que "en lo que se refiere a mis defectos y a por qué tuve una mala experiencia, en parte se debe a que lo que llevaba al trabajo cada día era mucha infelicidad. No aportaba mucha energía positiva a la ecuación. No causaba problemas, pero llegaba, hacía mi trabajo y me iba a casa. Pero hay que hacerlo un poco mejor". Es evidente que no estaba especialmente motivado.

Eso sí, el actor reconoce que hay partes con las que sí disfrutó, como el hecho de dar vida a un "Bruce Wayne viejo, roto y dañado", pero que todo se acabó yendo al traste por el choque de dos visiones contrapuestas: las de Zack Snyder y Warner:

Lo que ocurrió fue que empezó a ser demasiado vieja para una gran parte del público. Hasta mi propio hijo estaba demasiado asustado para ver la película. Y cuando lo vi, pensé: 'Mierda, tenemos un problema'. Creo que entonces se enfrentaron un cineasta que quería seguir por ese camino y un estudio que quería reconquistar a todo el público joven. Entonces tienes dos entidades, dos personas que realmente quieren hacer algo diferente y eso es una receta realmente mala...

Esto es algo que ha servido de motivación al propio Affleck para lanzar la productora Artists Equity junto a su amigo Matt Damon, ya que "es una forma de evitar" todos los problemas que hubo en su paso por el DCEU: "Quiero reunir a socios, cineastas, reparto y un aparato de estudio que esté alineado, donde precisamente ese tipo de desajuste no ocurra y tengas una experiencia de trabajo mucho mejor".

