Michael J. Fox interpretó a Marty McFly por última vez en 2020 y casi nadie lo sabe. Así de cambiado lucía el personaje de la mítica saga de ciencia ficción 30 años después de 'Regreso al futuro 3'

Muchos creen que la última vez que Michael J. Fox interpretó al mítico Marty McFly fue en 'Regreso al futuro 3', ya que no participó en la secuela de dicha película pensada para verse en parques temáticos. Algunos quizá recuerden su cameo vocal 'Back to the Future: The Videogame', lanzado en 2015, pero es que además también recuperó su versión de carne y hueso en 2020.

Un cameo inesperado

En concreto, Fox hizo una breve aparición como Marty McFly en un tráiler del videoclip de 'Holiday', un tema musical de Lil Nas X. En el mismo acabaríamos viendo al cantante en el año 2220 en pleno Polo Norte, pero lo que nos interesa ahora es el adelanto previo a su lanzamiento que contó con la aparición especial de Fox y que podéis ver a continuación.

El propio actor comentó que la oferta le llegó a través de su agente y que sus hijos, que ya son adultos, insistieron en que tenía que hacerlo: "Se volvieron locos, me decían que tenía que hacerlo. Si solamente haces una cosa este año, que sea esto". Y no le quedó otra, recibiendo además todas las facilidades posibles para rodar su participación.

Además, lo cierto es que ese cameo tiene una importancia añadida, ya que fue la última interpretación en carne y hueso de su carrera, pues al año siguiente hizo una participación vocal en el corto 'Back Home Again', y desde entonces no ha vuelto a trabajar. Eso se debe principalmente a que anunció su retiro de la interpretación en noviembre de 2020, pero recientemente ha cambiado de idea, así que esperemos volver a verlo en alguna película o serie.

