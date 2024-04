Michael J. Fox anuncia que se retira de su retiro y quiere volver a actuar 30 años después de su último papel importante en el cine

1998 fue un año pivotal para la carrera de Michael J. Fox. El actor, que estaba rodando la tercera temporada de 'Spin City' (abandonó en la cuarta), desveló que tenía Parkinson desde 1991, cuando le notaron un temblor en el meñique en el set de 'Doc Hollywood'. A partir de ese momento, sus apariciones en la pantalla fueron espaciándose más y más hasta que en el año 2020 anunció, finalmente, su retiro. Un retiro que le ha durado tan solo cuatro años.

Regreso a actuar

En realidad no vemos a Fox en un papel que vaya más allá del cameo (o de la actuación de voz: es, por ejemplo, Stuart Little) en una película desde 'Mars Attacks!'. Y, aunque en televisión ha aparecido algo más, lo cierto es que abandonó todo tipo de apariciones después de descubrir que no se acordaba de sus líneas de guion en sus episodios de 'The good fight' y 'Sucesor designado'. Era 2020 y, a los 59 años, Fox se despedía de todos nosotros.

O eso parecía: lo cierto es que en una entrevista con Entertainment Tonight, ha afirmado que está dispuesto a volver a ponerse delante de una cámara "si aparece algo donde pueda poner mi realidad, mis desafíos". Como ejemplo, Fox pone 'Still', el documental de Apple del que afirma que "fue divertido. Nunca me lo habría puesto como meta. Simplemente pasó".

'Still' acabó consiguiendo siete nominaciones a los Emmy y en Rotten Tomatoes tiene un 99% de aprobación crítica. Y el protagonista de 'Regreso al futuro', viendo el interés, ha decidido no cerrarse ninguna puerta. "Si alguien me ofrece un papel, lo hago y me lo paso bien, genial. O sea, el documental fue muy emocionante". El cine nunca ha dejado de esperarle.

