Michelle Pfeiffer será Betty Ford en 'The First Lady': la actriz se une a Viola Davis como protagonista de esta nueva antología

La cadena norteamericana Showtime está preparando 'The First Lady', una antología en la que veremos la vida de algunas de las más distinguidas Primeras damas de los Estados Unidos de América. Y ojo al reparto que va a tener la serie porque hemos sabido que Michelle Pfeiffer interpretará a Betty Ford.

Esposa del presidente Gerald Ford, Betty ocupó la Casa Blanca entre 1974 y 1977. Fue bastante activa políticamente, sentando un precedente importante en este sentido. Además, ayudó a concienciar sobre la adicción al hacer pública su propia batalla con el abuso de alcohol y otras sustancias.

Michelle Pfeiffer se une así a Viola Davis, quien encarnará a Michelle Obama en la serie. Esta primera temporada de 'The First Lady' también estará dedicada a otra de las más importantes: Eleanor Roosevelt. Sin embargo todavía no se sabe qué actriz la interpretará.

La serie, que todavía no tiene fecha de estreno, está escrita y producida por Aaron Cooley, cuyo anterior crédito televisivo es la miniserie infantil 'El último finde de la historia'. La siempre dispuesta Susanne Bier, que vimos por última vez en 'The Undoing', se encargará de dirigir esta ficción antológica.