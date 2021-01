Muere Cloris Leachman a los 94 años, figura legendaria de la comedia estadounidense

Nueva leyenda televisiva a la que tenemos que decir adiós. Ha muerto a los 94 años de edad Cloris Leachman, cuya carrera en televisión (y algo de cine) es para enmarcar. Según ha asegurado su representante, la actriz ha muerto de causas naturales mientras dormía en su casa de Encinitas, California.

Ganadora de ocho Emmys y un Óscar, Cloris Leachman se ha ganado el ser una indiscutible leyenda de la comedia estadounidense. Destacando su estupendo trabajo en una de las sitcoms más destacadas de los años 70 como fue 'La chica de la tele' ('Mary Tyler Moore'). La popularidad del personaje de Phyllis Lindstrom, la casera de la protagonista, le valió el protagonizar un relativamente breve spin-off, 'Phyllis'.

En el cine también trabajó con mucho éxito: su papel en 'La última película' ('The last picture show') le valió el Óscar a mejor actriz secundaria en 1971. Sus papeles más conocidos en la gran pantalla puede que sean sus colaboraciones con el también mítico Mel Brooks, quien la dirigió en 'El jovencito Frankenstein', 'Máxima ansiedad' y 'La loca historia del mundo' ('History of the World').

También estuvo presente en la comedia 'The Nutt House', cocreada por Brooks. La última vez que pudimos verla en televisión en un papel regular fue como Maw Maw en la estupenda 'Hope' ('Raising Hope'), pero Cloris no ha dejado de trabajar, en papeles más pequeños, en multitud de películas y series prácticamente hasta hace dos días, como quien dice. Infatigable, ahora descansa en paz.