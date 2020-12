Muere Hugh Keays-Byrne, el actor australiano tras los icónicos villanos Toecutter e Immortan Joe de la saga 'Mad Max', a los 73 años

Estos últimos coletazos del año 2020 nos están dejando huérfanos de algunos de los más grandes iconos del séptimo arte. Octubre terminó con la defunción del eterno Sean Connery, noviembre dio carpetazo llevándose a David Prowse —el hombre tras la máscara de Darth Vader—, y este mes de diciembre ha arrancado con el fallecimiento de Hugh Keays-Byrne, el actor conocido por sus roles como los villanos Toecutter en la 'Mad Max' original, y como Immortan Joe en la descomunal 'Mad Max: Furia en la carretera'.

La noticia ha trascendido en redes sociales a través de la cuenta de twitter del cineasta Ted Geoghegan, en el que el responsable de 'Todavía estamos aquí' lamentaba la desaparición del australiano del siguiente modo:

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq