‘Muñeco diabólico’: Aubrey Plaza y Brian Tyree Henry encabezan el reparto del remake

Aunque la nueva película irá por derroteros argumentales que pueden diferir con la primera entrega (al parecer el protagonismo será para un grupo de chavales, estilo 'Stranger Things'), los personajes a los que encarnarán Aubrey Plaza y Brian Tyree Henry proceden de la primera entrega de 'Muñeco diabólico' ('Child's Play'), dirigida por Tom Holland en 1988. Esto es, la madre que compra a su hijo un muñecos sin saber que es el receptáculo del Mal y el policía que investiga los crímenes que rodean al juguete.

Aubrey Plaza, a la que nos encanta ver cada vez en papeles más destacados, es uno de los grandes talentos cómicos de su generación, y la hemos visto en 'Parks & Recreation' y, sobre todo, en la estupenda 'Legion'. Brian Tyree Henry, por su parte, ha sido nominado al Emmy en dos ediciones consecutivas: en 2017 por 'This Is Us' y este año por 'Atlanta'. La película está dirigida por Lars Klevberg, que tiene pendiente de estreno su debut 'Polaroid'.

El guión es obra de Tyler Burton Smith, que también ha escrito el guión de la futura película de 'Kung Fury', y su gran novedad es que Chucky pasará de ser un muñeco tradicional a un juguete avanzado tecnológicamente y con una potente inteligencia artificial. Lo que sí se sabe es que no se cruzará con la serie de televisión que Don Mancini está preparando como continuación a sus estupendas y recientes aportaciones a la saga clásica.