"Son muy amigables con los actores pero no tanto con los directores". Ethan Hawke habla de su experiencia con Marvel y de las comparaciones absurdas

Ethan Hawke ha sido una de las incorporaciones más recientes al universo Marvel, con su papel de Arthur Harrow para la serie 'Caballero Luna' en Disney+. El actor ya opinó sobre el género superheroico antes de de esto y ahora ha vuelto a hacerlo, sobre la concepción de las películas de Marvel y cómo trata a los actores.

Las críticas de Ethan Hawke con respecto al cine de superhéroes iban dirigidas a los críticos que tratan esas películas como si fueran de arte y ensayo y señalaba que no tiene nada en contra de las posturas críticas con el género de directores como Francis Ford Coppola o Martin Scorsese:

Sobre su experiencia en el MCU, Hawke ha destacado la gran libertad que le dieron, a él y a Oscar Isaac, para realizar su trabajo actoral. Un grado de libertad que, según él, Marvel no le da a sus directores:

En cuanto a la continuidad de Ethan Hawke en Marvel, el actor todavía no puede revelar gran cosa pero sí adelanta que tampoco quiere comprometerse muy a largo plazo:

No puedo hablar mucho de eso. Tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad pero no me interesan los compromisos a largo plazo. Me protegí porque no sabía cómo iba a ser. Solo quería saber de qué iba la cosa. Y es lo que está viendo la gente joven así que, ¿por qué sentarnos y decirles que no es bueno?