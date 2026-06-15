Steven Spielberg, sobre su mayor desencuentro con Stanley Kubrick: "La he vuelto a ver 25 veces desde entonces y ahora es una de mis películas favoritas"

Steven Spielberg ha dejado una huella imborrable en la historia del cine, hasta el punto de que aún hoy es el director más taquillero de todos los tiempos. Eso no le impide saber valorar también grandes trabajos ajenos, pero en el caso de 'El resplandor' ('The Shining') le pasó algo curioso: no le gustó demasiado la primera vez que la vio, pero luego acabó convirtiéndose en una de sus películas favoritas.

El propio Spielberg explica que "la primera vez que la vi no me encantó, pero la he vuelto a ver 25 veces desde entonces y ahora es una de mis películas favoritas. Las películas de Kubrick suelen gustarte cada vez más, pero tienes que verlas más de una vez. Lo curioso es que te reto a que nombres una sola película de Kubrick que puedas quitar una vez que la empiezas. Es imposible. Tiene un mecanismo de seguridad o algo así. Es imposible quitar una película de Kubrick".

"¿Quieres decir que se pasó de la raya?"

Sin embargo, ese visionado inicial no dejó parada impresionado a Spielberg, quien intentó disimular con poca fortuna lo que había pasado: "No me gustó la primera vez que la vi y le estaba diciendo todas las cosas que me habían gustado, pero Kubrick entendió lo que estaba pasando y me dijo: "Bueno Steven, es obvio que no te ha gustado demasiado". Yo le respondí que había muchas cosas que me gustaban, pero él me dijo que probablemente había más cosas que no y me pidió que se las dijera. Y le dije: "Creo que Jack Nicholson es un gran actor y hace una gran interpretación, pero es una actuación kabuki". Y Kubrick me dijo: "¿Quieres decir que se pasó de la raya?".

Al final todo era una cuestión de perspectiva y Kubrick dejó totalmente clara su postura de la siguiente forma: "Le dije que sí y me pidió que le dijera rápidamente, sin pensar, quiénes eran mis cinco actores favoritos. Yo le dije que Spencer Tracy, Henry Fonda, James Stewart, Cary Grant, Clark Gable... y me pidió que parara: "¿Dónde está James Cagney en esa lista?". Le dije que estaba muy alto, ahí cerca, a lo que él me contestó "Pero no está en el Top 5. No crees que sea uno de los cinco mejores. Yo creo que sí, y por eso la interpretación de Jack Nicholson es genial".

Quizá no sea tan conocido hoy en día como otros compañeros de su generación, pero Cagney llegó a ganar el Óscar por su inolvidable interpretación en 'Yanqui Dandy' ('Yankee Doodle Dandy') y el mismísimo Clint Eastwood llegó a decir que "el cine fue inventado para él". Hasta al propio Spielberg le encantaba, pero su método interpretativo era algo diferente, algo motivado por dar sus primeros pasos en el vodevil y el teatro musical.

Lo que sí es evidente es que Spielberg pudo ver la película desde otra óptica y acabó tan maravillado que no duda en situarla como una de sus películas favoritas. Y además su relación con Kubrick no se resintió para nada e incluso acabó entregándole el germen de 'Inteligencia Artificial' varios años de su trágica muerte en 1999.

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