Anya Taylor-Joy acaba de unirse a la nueva película de 'El señor de los anillos'. 'The Hunt for Gollum' está reuniendo un reparto cada vez más espectacular

Está claro que la gente de Warner Bros. no están escatimando en recursos con el nuevo largometraje en acción real de 'El señor de los anillos', subtitulado 'The Hunt for Gollum'. Después de todo, en una era de franquicias, parece que el DC Universe de James Gunn y Peter Safran no es una fábrica de dinero lo suficientemente grande, así que la compañía de Peter Safran, a través de su subsidiaria New Line Cinema está tirando la casa por la ventana, entre otras cosas, con un reparto repleto de estrellas.

Anya, la elfa

Hasta la fecha habíamos conocido que, junto a los veteranos Andy Serkis, Ian McKellen, Elijah Wood y Lee Pace —Gollum, Gandalf, Frodo y Thranduil en la trilogía original y en 'El hobbit'—, estarían nombres primerizos en el universo de Tolkien como los de Kate Winslet, Leo Woodall o un Jamie Dornan que tiene sobre sus hombros la ardua tarea de reemplazar a Viggo Mortensen en el papel de Aragorn.

Pues bien, hoy, a través de una publicación en redes sociales, Warner ha dado la bienvenida a la producción nada menos que a Anya Taylor-Joy, que continúa cogiéndole el gusto a esto de las sagas y las propiedades intelectuales después de su paso por 'Super Mario Bros.' y 'Dune'. En esta ocasión, la argentina dará vida a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque descrita como "una agente letal y de confianza del rey Thranduil".

Cabe recordar que 'The Hunt for Gollum', cuyo rodaje ha arrancado recientemente en Nueva Zelanda, está dirigida por el mencionado Serkis, que hará doblete detrás y delante de las cámaras como la criatura titular, y que la historia del filme, que narrará la búsqueda de Gollum por parte de Aragorn, ya fue contada en un fan film rodado con 3 000 libras que Warner se encargó de eliminar en cuanto se anunció el proyecto.

Sea como fuere, 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' llegará a nuestras salas de cine, si todo sale según lo previsto, el 17 de diciembre del próximo 2027.

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