"No es muy saludable". Pedro Pascal explica qué es lo que más le cuesta hacer en 'The Last of Us' antes del estreno de su esperada temporada 2

No sé tú, pero yo ya cuento los minutos que faltan hasta el próximo 14 de abril, fecha en la que 'The Last of Us' volverá a nuestras pequeñas pantallas con la adaptación de la segunda parte del videojuego de Naughty Dog que, por otro lado, es probablemente la obra maestra del estudio y una de las experiencias más intensas —y traumáticas— que he vivido con un mando entre las manos en mi larga trayectoria como jugador.

Si hay algo que me invita a tener confianza en que Neil Druckmann y Craig Mazin van a estrujarnos el corazón a conciencia una vez más es el modo en que Pedro Pascal ha hablado sobre el mimo que se ha puesto a la hora de desarrollar vínculos entre los intérpretes y sus respectivos personajes, y sobre cómo el papel de Joel le ha brindado una de las experiencias más intensas de su carrera a nivel profesional y personal.

A flor de piel

En una rueda de prensa organizada por Variety, el actor ha explicado cómo ha sido afrontar el salto temporal de 5 años que transcurren entre el final de la primera temporada y el inicio de la segunda en la ficción. Un marco considerablemente alto que los showrunners caperaron haciendo que Pascal y Bella Ramsey compartiesen su primer día de rodaje filmando una escena de lo más íntima.

"Creo que hay algo muy emocionante en darle a todos otra temporada de una serie que adoró todo el mundo y en la que todos hemos trabajado tan duro y hemos puesto tanto de nosotros mismos. Siento que fue una preparación preciosa por parte de Craig y Neil que lo primero que me tocó rodar fuera solo contigo [Bella Ramsey], en un entorno íntimo. Hay una distancia increíblemente dolorosa entre ellos dos y eso se nota al interpretar la escena, pero aún así estábamos juntos en el set, bromeando, riéndonos y haciendo tonterías. Y eso fue increíblemente reconfortante, fue como volver a casa".

Y es que, por experiencias como estas, trabajar en 'The Last of Us' ha sido catártico para un Pascal que, por otro lado, ha confesado que le cuesta separar las emociones de los personajes que interpreta de las suyas propias.

"Mi mentalidad era de gratitud por volver y, al mismo tiempo, esta experiencia, más que ninguna otra que haya tenido, me cuesta separar lo que están pasando los personajes de lo que siento yo, de una forma que no es muy saludable. Así que, en cierto modo, siento su dolor. Hay un placer muy sano y a veces enfermizo en ese tipo de catarsis, y un espacio seguro en el que ver relaciones humanas bajo crisis y dolor, y trazar de forma inteligente una alegoría política, una alegoría social, y basarlo en el mundo en el que vivimos".

Estamos a unas tres semanitas de ver cómo han afrontado Mazin y Druckmann la peculiar estructura de un 'The Last uf Us: Parte II' tremendamente complicado de adaptar a una narrativa no interactiva, pero el hype está por las nubes. Habrá que ir calmando los nervios yendo a, no sé... jugar al golf, por ejemplo —jé—.

