No tenemos que esperar a la secuela de ‘28 años después’ para ver a Cillian Murphy sobreviviendo al apocalipsis. Ya lo hizo en esta exitosa película de terror

Una de las cosas que más despertaron especulación desde el anuncio de ‘28 años después’ en forma de trilogía era si íbamos a ver el retorno de Cillian Murphy, ahora que se ha convertido en uno de los actores del momento. Las posibilidades de que se produzca el regreso son reales, y potencialmente sugerente, especialmente tras ver al actor en ‘Un lugar tranquilo 2’.

No habrá paz para los aliens

Antes de retomar su papel en la saga de zombies, Murphy se sumó al universo post-apocalíptico de John Krasinski, que volvió a asumir las tareas de director y guionista además de reducir considerablemente su presencia ante las cámaras. La secuela mantiene también a su estrella Emily Blunt en un efectivo trabajo de terror que se puede ver en streaming a través de Movistar+.

La familia Abbott tiene que emprender un viaje tras sobrevivir a duras penas del ataque de varios de los alienígenas mortíferos que ahora pueblan el planeta Tierra, y que se guían a través de los sonidos que se generan. Aventurándose hacia lo desconocido, con un bebé nada menos, acaban encontrando una vía de supervivencia a través de un misterioso desconocido.

El éxito monumental y sorprendente de la primera ‘Un lugar tranquilo’ era demasiado jugoso para dejar a este mundo distópico “tranquilo”. Krasinski toma esta vez más control al iniciar el proyecto desde cero, en lugar de tomarlo como encargo. Su trabajo, eso sí, se centra en hacer un continuismo más o menos efectivo para asegurar la viabilidad de la franquicia.

Continuamos viendo las circunstancias en las que debe sobrevivir la familia protagonista mientras se introducen nuevos supervivientes y nuevos elementos sobre los que se sostiene este caótico mundo. Elementos medianamente interesantes, aunque más que significado sólo proporcionan más construcción de mundo.

Acaban siendo interesantes porque vienen de la mano de un Murphy estupendo como un superviviente medianamente impredecible. Esto y la notable ejecución de algunas secuencias de suspense terminan proporcionando la valía a esta secuela, aunque la reducción de un elemento más emocional la hagan necesariamente menor.

