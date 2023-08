"No tienes nada de lo que preocuparte". Gal Gadot afirma que 'Wonder Woman 3' va a hacerse en el Universo DC, pero James Gunn ni confirma ni desmiente

Lo que más espero del nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran es el documental que se haga a toro pasado con todos los líos que ha habido en los despachos. Porque los ha habido, y de qué manera. Prueba de ello es lo último que ha afirmado Gal Gadot, un concurso de dimes y diretes en el que lo único que se pierde es la confianza del espectador.

Habrá trilogía, de verdad

Todo empezó en diciembre, cuando Patty Jenkins fue despedida y sus planes para una tercera parte de 'Wonder Woman' acabaron en la basura. Y es que Gadot había escrito en Instagram solo unas horas antes "Hace unos años me dijeron que iba a interpretar a Wonder Woman. Estoy tan agradecida por la oportunidad de hacer de un personaje tan increíble e icónico y sobre todo estoy agradecida a VOSOTROS. Los fans. No puedo esperar a compartir su próximo capítulo con vosotros". Efectivamente, Warner y DC confirmaron que ese tercer capítulo no llegaría. No con Jenkins al mando, al menos.

Durante estos meses han pasado muchas cosas: Gunn mostró su Fase 1 del Universo DC, donde se incluía una serie de 'Wonder Woman' pero ambientada antes de que naciera el personaje ('Paradise Lost'), el fracaso de 'Flash' dio por terminado el Snyderverso (a falta del estreno de la segunda parte de 'Aquaman') y se empezaron a anunciar los nombres de los actores que protagonizarían este reboot en 'Superman Legacy'. Sobre los actores clásicos se mantuvo siempre discreción, como quien te pregunta si vas a volver con tu ex.

Y ahora, ocho meses después, Gal Gadot vuelve a marear la perdiz y a preguntar qué hay de lo suyo. Hablando con ComicBook sobre la nueva película que estrena con Netflix, 'Agente Stone', afirmó que estaba preparando una tercera parte con Gunn y Safran, y poco después le dio una vuelta más dando detalles al respecto en la revista Flaunt.

Me invitaron a una reunión con James Gunn y Peter Safran donde me dijeron, y cito: "Estás en las mejores manos. Vamos a desarrollar 'Wonder Woman 3' contigo. Nos encantas como Woner Woman. No tienes nada de lo que preocuparte". Así que el tiempo lo dirá.

¿Están Gunn y Safran diciéndole a todo el mundo lo que quieren escuchar? ¿Está Gal Gadot inventándose las cosas? ¿O, por el contrario, es una de esas películas con las que han decidido darnos una sorpresa dentro de la Fase 1 del Universo DC? De momento, y aunque Deadline anuncia que no se está trabajando en ella, habrá que ponerlo en duda hasta que James Gunn diga lo contrario. Lo dicho: lo mejor de esto va a ser el documental que vamos a tener después sobre este guirigay. Para ver y no creer.

