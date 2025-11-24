Noah Schnapp y Millie Bobby Brown revelan cómo rejuvenecieron a sus personajes en la temporada 5 de 'Stranger Things': "Es difícil que se vea perfecto"

La quinta temporada de 'Stranger Things' promete traer de vuelta la acción y el suspense que definieron la serie de Netflix, sino que también sorprende con un detalle técnico que conecta a los actores con sus personajes de una forma muy particular.

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown, que también son amigos en la vida real y coprotagonistas de la serie, participaron en el proceso de rejuvenecimiento digital para representar a Will Byers y Eleven en algunas escenas de flashback en la temporada 5. Este procedimiento combina imágenes generadas por ordenador con dobles más jóvenes, permitiendo que los espectadores vean a sus personajes favoritos tal y como eran años atrás, manteniendo la fidelidad a la historia y la esencia de sus interpretaciones originales.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Viaje al pasado

Según las declaraciones que recoge Deadline, Schnapp compartió su experiencia dirigiendo al joven Luke Kokotek, que interpreta a Will de 11 años en la quinta temporada:

"Le pedí ayuda a Millie, la verdad. Le pregunté: ¿Cómo trabajaste con el niño cuando tuviste que hacerlo?. Fue divertido ponerme en la piel de un director que no tenemos la oportunidad de hacer en la serie. Y pensar introspectivamente y reflexivamente en cómo actué, cómo me moví, cómo respiré, cómo me giré y cómo miré, y transmitirle eso a este niño, que era tan adorable. Fue una experiencia divertida. Es difícil que se vea perfecto, pero quedó bastante bien".

Por su parte, Brown describió cómo fue observar a Schnapp recordar y recrear a su personaje:

"Pude dirigirle en un par de episodios. Es muy interesante porque me enseñó mucho sobre lo que hacía. (...) Simplemente grité y extendí la mano, sin sentir vergüenza alguna. Y es muy interesante. Hace 10 años, las redes sociales no existían. No era para nada como ahora. Publiqué fotos de mi perro y tenía unos 25 seguidores. Es interesante, esa humildad que realmente hay que dejar atrás".

El proceso también permitió que Brown guiara a Martie Blair, la actriz que reemplaza a la joven Eleven en las escenas más intensas: "Trabajé con la niña pequeña, diciéndole: 'Está bien. Simplemente, está bien'. Vamos a parecer ridículas porque no movemos nada con la mente, pero aprovechemos eso en la superheroína que tenemos juntas. Así que me senté detrás de una pared y grité con ella, extendí la mano detrás de la cámara para que sintiera que estaba conmigo".

El rejuvenecimiento digital de Will y Eleven demuestra cómo la serie sigue innovando en lo técnico sin perder el corazón de los personajes. Gracias a la colaboración cercana entre Schnapp, Brown y los jóvenes actores, los flashbacks intentarán ser más auténticos y emotivos, reforzando la conexión entre el pasado y el presente dentro de 'Stranger Things'.

En Espinof | Los fans de 'Stranger Things' tienen razones para creer que está conectada con el universo de Stephen King: "Pennywise me marcó de verdad"

En Espinof | Es difícil que volvamos a ver una serie como 'Stranger Things' en streaming. No lo digo yo, lo dicen sus propios creadores