La temporada 5 de 'Stranger Things' va a llegar a Netflix en fascículos, pero sus creadores tienen una buenísima razón para ello: "Es una mega-película"

Nos acercamos al final de una era con la quinta y última temporada de 'Stranger Things', que arranca el próximo 26 de noviembre en Netflix. Eso sí, en lugar de estrenarla con todos los capítulos a cholón como nos tiene acostumbrados la plataforma la quinta temporada de 'Stranger Things' se va a dividir en varias partes.

Un final interminable

Y es que la temporada llegará en tres tandas diferentes repartidas a lo largo de dos meses. Porque en Netflix quieren alargar su gran fenómeno un poquito más pero sin casarse del todo con el formato semanal para streaming, que ha ido captando cada vez más adeptos y defensores. Pero según los hermanos Duffer, los creadores de 'Stranger Things', hay motivos de peso para ir estrenando la temporada por fascículos.

"También estoy muy emocionado con el primer volumen porque con la cuarta temporada no sabíamos que se iba a dividir en dos", dijo Ross Duffer en una entrevista con SFX Magazine. "No es culpa de Netflix, no es culpa de nadie. Había una pandemia y terminamos dividiéndola en dos para poder sacar antes los capítulos. Pero esta vez sabíamos que la íbamos a dividir en dos, así que realmente son dos mitades. El Volumen Uno realmente existe como su propia mega-película, tiene su propio clímax".

Esta vez los Duffer sí que se han tomado su tiempo planificando la estructura de la temporada en dos grandes volúmenes y un episodio final. Para la primera parte, los capítulos oscilan entre los 54 minutos y la hora y 23 minutos de duración, y parece que este arco se ha concebido con su propia narrativa y ritmo para dejarnos con un mayor impacto narrativo.

"El cuarto capítulo ha sido el mayor desafío técnico que hemos tenido nunca, y eso incluye el final [de la serie]. Aunque el final ha sido el más duro a nivel emocional, no sé cuántos días me ponía a llorar, y no soy alguien que llore con facilidad, aparte de cuando veo películas de Pixar", añadió Ross Duffer.

La primera tanda de cuatro capítulos se estrenará el 26 de noviembre, mientras que los cuatro siguientes llegarán a Netflix por Navidad, el 25 de noviembre, y después quedaría el capítulo final que cerrará todo 'Stranger Things', que está previsto para el 31 de diciembre. La decisión de dividir la quinta temporada en tantas partes ha sido un tanto polémica entre los fans, que llevan ya unos cuantos años esperándola, pero desde el equipo de la serie están defendiendo la decisión a fuego y creen que supondrá un mayor impacto emocional.

"Me alegro mucho de que la estén dividiendo a lo largo de varias fechas de estreno", ha dicho Gaten Matarazzo, Dustin en la serie. "Creo que ayudará a recuperar ese sentido de comprometerte con una serie a lo largo de más tiempo que ya no vemos tanto en la era del streaming. Echo de menos cuando había 'Juego de Tronos' semanalmente, y 'Breaking Bad' semanalmente, y había engagement online y hablabas con tus amigos de lo que estaba pasando, y las watch parties".

Quizás Netflix consiga replicar un poquito ese fenómeno con la despedida a 'Stranger Things'. Porque, por lo menos, tiene a la familia reunida para Navidad y Año Nuevo.

