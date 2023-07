El otro actor que casi hace de Indiana Jones y era el favorito de George Lucas pero tuvo que rechazarlo: así fue como Harrison Ford terminó siendo uno de los héroes más míticos del cine

Como ocurrió en el año 2008 cuando se estrenó 'El reino de la calavera de cristal', la llegada a las salas de cine de 'Indiana Jones y el dial del destino' ha vuelto a sacar a relucir una de las grandes curiosidades relacionadas con la saga del arqueólogo del látigo y el sombrero: Harrison Ford no fue el elegido original para dar vida al bueno de Indy en 'En busca del arca perdida'.

La década de los 70 daba sus últimos coletazos mientras caldeaba su transición a esos años ochenta ordeñados por el Hollywood actual a golpe de nostalgia, y la pareja estelar compuesta por George Lucas y Steven Spielberg estaban dando forma su nuevo proyecto; un largometraje de aventuras que evocaría el espíritu de los seriales de los años 30 que, para sorpresa de nadie, terminó derivando en una prolífica franquicia.

En busca del actor perfecto

Por supuesto, además de largas sesiones de brainstorming acompañados del guionista Lawrence Kasdan —de las que os hablé hace unos días—, una de las tareas de la fase de preproducción de la película consistió en encontrar a un actor carismático, con cierta vis cómica y con una apariencia lo suficientemente atractiva y creíble a la hora de partir caras de nazis sin contemplaciones.

La lista de aspirantes fue tan larga como variopinta —y, hasta cierto punto, hilarante—. Spielberg y Lucas no dudaron en echar mano de la cantera de Saturday Night Live para comenzar a perfilar propuestas con profesionales como Steve Martin, Chevy Chase o Bill Murray, estrellas de la talla de Jack Nicholson, y con otros intérpretes como Peter Coyote y Tim Matheson, a quienes llegaron a probar en cámara.

No obstante, Steven Spielberg tenía un nombre entre ceja y ceja, y ese no era otro que el de Harrison Ford. El Rey Midas de Hollywood estaba plenamente convencido de que ese era su Indiana Jones, pero se encontró con un gran obstáculo: la oposición de un George Lucas que ya trabajó con Ford en 'American Graffiti' y en el 'Episodio IV' de 'Star Wars' y que no estaba muy por la labor de de repetir.

Un giro inesperado de los acontecimientos

La negativa en rotundo de Lucas se tradujo en la llegada a la producción de su candidato predilecto: Tom Selleck. El actor, que había trabajado en filmes como 'Un negocio en Washington' de Victor Stoloff o la fantástica 'Coma' de Michael Chrichton, aceptó la oferta sin pensarlo. Por desgracia, su rol como el aventurero no llegó a buen puerto debido a complicaciones televisivas.

Estos problemas tenían nombre propio: 'Magnum'. Antes de recibir la llamada de George Lucas, Selleck acababa de rodar el piloto de la mítica serie en la que se puso en la piel de un investigador privado bajo las órdenes de Donald P. Bellisario y Glen A. Larson. Las sensaciones de CBS con la primera dosis del show fueron lo suficientemente buenas como para prohibirle participar en 'En busca del arca perdida'.

Este giro inesperado de los acontecimientos invitó a Spielberg a insistir de nuevo con la candidatura de Harrison Ford, que terminó vistiendo la mítica camisa caqui de Indiana Jones mientras que Selleck se quedó con su camisa floreada de Magnum y nos regaló uno de los mostachos más legendarios de la historia del cine y la televisión.

