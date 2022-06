'Piratas del Caribe 6': Johnny Depp desmiente su regreso como Jack Sparrow a cambio de 301 millones de dólares

Todos los días se publican rumores más o menos fiables sobre Hollywood. Algunos no son más que meros disparates en los que se basa la existencia de ciertas páginas, pero otros acaban cogiendo tracción. Eso es lo que ha sucedido con uno que afirmaba que Disney había ofrecido 301 millones de dólares a Johnny Depp para regresar como Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe 6', algo que el propio actor ha tenido que desmentir a través de su representante.

Una invención

El rumor tenía una fuente muy poco fiable, pero era una noticia demasiado jugosa como para que ciertos medios no la cubrieran. Eso llevó al representante de Depp a hacer una tajante declaración al respecto que no podía dejarlo todo más claro: "Eso es una invención".

Y es que la información ya olía a chamusquina desde el momento en que el actor había afirmado en el polémico juicio que le enfrentó a Amber Heard que no volvería a interpretar a Sparrow para Disney ni aunque le ofrecieran 300 millones de dólares. De ahí que se sumara un millón más para que así pudiera decir que no faltaba a su palabra de concretarse, algo que en ningún caso fue tan siquiera una posibilidad.

Eso no quiere decir que sea completamente imposible que Depp cambie de díe y alguna vez retome el papel del famoso pirata. A fin de cuentas, el productor Jerry Bruckheimer dejó la puerta abierta para que eso sucediera, por no decir que añade unas semanas varios insiders de Hollywood afirmaton que ya no era ni mucho menos imposible que eso pasara. Sin embargo, a día de hoy no hay nada.

Esperemos que no sea necesario volver a desmentir algo así, pero bueno, aún más pesados han sido los medios con la supuesta sustitución de Amber Heard en 'Aquaman 2'...