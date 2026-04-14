Primera imagen de Nicolas Cage retomando el problemático personaje de una de sus mejores películas 20 años después

'El señor de la guerra' no solo ha sabido envejecer bien, sino que, con el tiempo, también ha ganado cierto peso, consagrándose como un clásico reciente. Y ahora que su secuela está en camino, es el momento perfecto para volver a ella y entender por qué sigue siendo una de las mejores interpretaciones de Nicolas Cage.

Porque más allá de su premisa sobre el tráfico de armas, lo que realmente la hace especial es su mezcla incómoda de sátira, cinismo y realidad. Es de esas películas que parecen ligeras al principio, pero que poco a poco te dejan un poso mucho muy inquietante y del que cuesta deshacerse.

Regreso a los 90

Lo primero que sorprende al revisitarla es lo actual sigue siendo. Aunque se estrenó en 2005, su mirada sobre el negocio de las armas y los conflictos internacionales sigue siendo igual de pertinente. Además, no intenta dar lecciones de moral ni tampoco deja espacio para la indiferencia. La historia de Yuri Orlov funciona precisamente porque te obliga a mirar de frente algo que normalmente se queda fuera de foco.

Gran parte de su fuerza está en su protagonista. El personaje de Yuri, interpretado por Nicolas Cage, es carismático, inteligente y profundamente incómodo. No es un héroe ni un villano al uso, y ahí está la clave del filme, que juega constantemente con esa ambigüedad, haciendo que en algunos momentos casi empatices con él, solo para recordarte después quién es realmente y a qué se dedica.

También destaca la dirección de Andrew Niccol, que ya había demostrado su capacidad para reflexionar sobre la sociedad en títulos como 'Gattaca' o 'El show de Truman'. Aquí apuesta por una narrativa ágil, con toques de humor negro y una puesta en escena que refuerza ese contraste entre lo entretenido y lo perturbador.

Ahora, con la secuela ya rodada y prevista para estrenarse en 2027, volveremos a ver a Yuri enfrentándose a una nueva realidad: descubrir que tiene un hijo -interpretado por Bill Skarsgård- que está construyendo su propio imperio.

Por eso, más allá de la curiosidad por lo que vendrá, este es el momento ideal para volver a la original. 'El señor de la guerra' no solo es una gran película dentro de la filmografía de Cage, sino también una de esas historias que, sin hacer demasiado ruido, acaban diciéndote mucho más de lo que parece. Y también es uno de los mejores papeles de su carrera.

En Espinof | He visto esta película 70 veces y no me canso de ella. Es un entretenimiento perfecto y tiene un reparto de primera

En Espinof | Nicolas Cage confiesa que una serie de televisión cambió por completo su forma de ver el mundo de la actuación: "Es magnífica"