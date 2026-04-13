El protagonista de 'Percy Jackson' ha rogado a las fans que no acosen a las chicas adolescentes que viven cerca de él. "Deberíais dejar de enviar amenazas de muerte en general"

Cuando Internet empezó a popularizarse de manera masiva, era un crisol de culturas que tenía la posibilidad de convertirse en una Biblioteca de Alejandría virtual donde todos nos encontráramos con toda la cultura universal encapsulada entre webs y foros donde juntarnos y ampliar nuestros conocimientos e ideas. Tres décadas después, se ha convertido en una excusa para poder insultar y acosar a otros sin freno ni cortapisas, amparados por el anonimato. La evolución natural, supongo.

Percy Jackson y el Bullying Online

Estamos ya tristemente acostumbrados a leer casos de actores (normalmente miembros de minorías) y actrices acosados y amenazados de muerte en Internet por decisiones de reparto que ni siquiera son suyas. Pero el público fan no se queda ahí, como ha mostrado Walker Scobell, el protagonista de 'Percy Jackson' en Disney+, que ha pedido en las Stories de su Instagram algo que debería ser obvio: que nadie acose a la gente que le rodea.

Solo para que lo sepa todo el mundo, no voy a ir al baile de graduación. Por favor, dejad de enviar amenazas de muerte a TODAS las chicas adolescentes que puedan tener la más mínima relación conmigo por vivir cerca de donde yo vivo. No es justo para ellas ni para sus familias. Y quizá también deberíais dejar de enviar amenazas de muerte en general. Eso no mola nada. La verdad es que me parece un poco raro tener que decir esto.

Scobell tiene 17 años y su único pecado es protagonizar una serie popular entre los adolescentes. Efectivamente, los y las fans de esta edad nunca han destacado precisamente por su mesura, pero Internet les ha dado alas que solo acrecientan cierto grado de psicopatía. No es la única persona de la serie que ha sufrido el acoso de los seguidores: Leah Jeffries ya sufrió insultos online debido a su raza cuando tan solo tenía once años. La gran Biblioteca de Alejandría virtual, sí, pero no de la cultura, sino del estar regulinchi de la cabecita.

En Espinof | Después de esperar tantos años, por fin existe una adaptación de 'Percy Jackson' que, para mí, está a la altura de la saga escrita por Rick Riordan

En Espinof | Las 9 mejores series de 2026... por ahora