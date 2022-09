Por qué Glenn Close ha cancelado su visita a San Sebastián: hay cambio de última hora en el jurado del festival

La 70ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha sufrido una importante baja. Glenn Close, que iba a presidir el Jurado Oficial este año, ha confirmado que no asistirá a la celebración del festival por "una emergencia familiar".

La actriz Glenn Close, conocida por sus interpretaciones en películas como 'Atracción fatal', 'Las amistades peligrosas' o la serie 'Daños y perjuicios', era el fichaje estrella para presidir el Jurado Oficial de esta edición del Festival de San Sebastián.

Finalmente, Close que no podrá asistir al festival, que abre sus puertas a partir de mañana. Según un comunicado que ha compartido, su ausencia se debe a asuntos familiares:

Lamento profundamente no poder participar en el festival debido a una emergencia familiar por la que debo quedarme en casa. Me disculpo con el festival, el jurado, los cineastas, a los Premios Donostia y al público del festival, por no poder estar ahí para celebrarlo con ellos.