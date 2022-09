Festival de San Sebastián 2022: Las 11 películas más esperadas de una edición saturada de cine que empieza hoy

Hacer un planning para ir al Zinemaldi intentando que quepan todas las películas que quieres ver es como hacer malabarismos con cuchillos colgado boca abajo dentro de un volcán. Por suerte, en Espinof, un año más os traemos la mejor manera de saber todo lo que se cuece dentro del festival de cine más importante de España (con permiso de Sitges) durante nueve días en los que una de las ciudades más bonitas del mundo se convierte en un universo alternativo donde la gente toma café mientras discute sobre lo último de François Ozon o Hong Sang-Soo. ¡Lo que el cine ha creado, que no lo separe la eterna lluvia donostiarra!

En la edición número 70 (que no son pocas), el festival de San Sebastián viene con polémica bajo el brazo en la forma de una película austriaca, 'Sparta', que ya fue censurada en Toronto por el supuesto abuso a sus menores protagonistas y que aquí, salvo orden judicial de urgencia, se proyectará. Pero solo es una de las once películas a las que no podemos esperar a echar el guante. ¡Os las contamos en este viaje solo de ida al Zinemaldi!

'Cerdita'

Dirección: Carola Martínez Pereda. Reparto: Laura Galán, Claudia Salas, Camille Aguilar, Pilar Castro, Carmen Machi, José Pastor, Chema del Barco

Villanueva de la Vera es un pueblo arquetípico extremeño. Tiene unos 2000 habitantes, un instituto, una piscina bajo un puente y una carnicería. Allí vive una adolescente, Sara, más conocida como "Cerdita" por sus amables y simpáticas compañeras. Si habéis visto el corto original, 'Cerdita' promete ser una ampliación de este mundo tan cañí como oscuro y vengativo. Si no, estáis a punto de entrar en un viaje que no os va a dejar indiferentes. Después de la fallida 'Madre', ¿estamos ante el resurgir de las películas provenientes de cortos en nuestro país?

'Argentina, 1985'

Dirección: Santiago Mitre. Reparto: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski, Héctor Díaz

24 de marzo, 1976: María Estela de Perón deja de ser presidenta de Argentina a la fuerza en un golpe de estado militar. Tristemente, el país ya estaba acostumbrado a que, cada vez que el ejército no estuviera de acuerdo con la política, se levantara en armas. Años después, y con la insurrección ya terminada, dos fiscales tratan de llevar a juicio a los militares que perpetraron el golpe de estado en cuestión. Dos horas y media que parecen compensar: la película de Santiago Mitre con Ricardo Darín ya se ha llevado el FIPRESCI en Venecia y promete arrasar en la temporada de premios.

'No te preocupes querida'

Dirección: Olivia Wilde. Reparto: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan, Chris Pine

Puede que sea la película de la que más se ha hablado durante los últimos meses, aunque en realidad a nadie le importe la película en sí. Cuernos, romances, despidos, vídeos y escupitajos envuelven una película con aires de 'Las mujeres de Stepford' en la que veremos si Olivia Wilde tiene su propia voz o 'Superempollonas' fue solo casualidad. Personalmente sigo pensando que su tráiler funciona, pero no hay manera de saber si a partir de ahí se ha elaborado un discurso... O es el desastre que algunos vaticinan.

'Modelo 77'

Dirección: Alberto Rodríguez. Reparto: Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero, Catalina Sopelana, Xavi Sáez

Alberto Rodríguez, que sigue obsesionado con el número 7 tras '7 Vírgenes' o 'Grupo 7', vuelve a San Sebastián con su película más ambiciosa, y es decir mucho del director de 'La isla mínima': un retrato de las cárceles españolas en el postfranquismo, cuando desde dentro se pedía la amnistía total y desde fuera los políticos preferían hacer oídos sordos. Las primeras imágenes son espectaculares y prometen traer de vuelta al mejor Javier Gutiérrez: ese que no interpreta siempre a Javier Gutiérrez.

'Walk Up'

Dirección: Hong Sang-Soo. Reparto: Kwon Hae-hyo, Lee Hye-young, Song Seon-mi, Cho Yun-hee, Park Mi-so, Shin Seok-ho

Se ha dicho mucho sobre Hong Sang-Soo, un director a veces predecible pero siempre interesante capaz de indagar en los sentimientos más hondos del ser humano. Personalmente acabé cautivado con 'Lo tuyo y tú' o 'Grass', películas muy sensibles con la sensibilidad a flor de piel, así que me muero de ganas de ver qué tiene preparado en 'Walk Up', una película sobre un director de cine que ve un edificio con su hija y, planta a planta, repasan los años que no han podido estar juntos. Cine coreano de emociones, sentimientos, silencios y llorar un poquito.

'Apagón'

Dirección: Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez, Isa Campo, Isaki Lacuesta. Reparto: Luis Callejo, Ainhoa Santamaría, Melina Matthews, Patricia López Arnaiz, Zoe Arnao, Miquel Fernández

Aunque es hacer un poco de trampa, espero que los más puristas me permitan meter una serie entre lo más esperado del Zinemaldi. Y es que, ¿cómo no ansiar un producto dirigido por cinco de los mejores directores españoles en activo y basado en uno de los mejores podcasts en nuestro idioma? 'Apagón', que cuenta el mundo que queda después de que un fenómeno meteorológico deje a medio mundo sin electricidad, promete ser un pequeño gran milagro: una serie antológica sin altibajos, toda ella dirigida por cinco personas con personalidad de hierro. Si será el canto del cisne de Movistar Plus+ o un punto y seguido, está por ver.

'Sparta'

Dirección: Ulrich Seidl. Reparto: Georg Friedrich, Hans-Michael Rehberg, Marius Ignat

Los festivales de cine no solo tienen la labor de servir como servicio de compraventa o vehículo para crear anticipación entre el público: además, son una ventana a filmografías de otros países y directores que no veríamos de otra manera y que, en ocasiones, nos remueven en nuestra butaca sacándonos fuera de nuestra zona de confort. El cine como manera de incomodar y de hacer pensar. Reconozco que son palabras bonitas, pero no tengo ni idea de si es realmente lo que nos espera en 'Sparta', que trata el tema de la pedofilia y viene con polémica incluida desde Austria, su país de origen. En su estreno, todos los ojos estarán puestos en ella, pero habrá que comprobar si estamos ante una de las cintas más rompedoras de los últimos años o es, simplemente, polémica de baratillo.

'As bestas'

Dirección: Rodrigo Sorogoyen. Reparto: Marina Foïs, Denis Menochet, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb

Aunque no haya conseguido el puesto para representar a España en los Óscar, cualquier película de Rodrigo Sorogoyen se convierte en una automáticamente interesante. En el caso de 'As bestas' aún iría más allá: tiene el potencial de convertirse en la mejor de su carrera, y teniendo en su filmografía obras como 'Que dios nos perdone' o 'El reino', es una afirmación arriesgada. Cine agobiante en una Galicia rural en la que llevar la contraria y ser extranjero son los dos ingredientes perfectos para tener más problemas de los que quieres.

'Godland'

Dirección: Hlynur Palmason. Reparto: Eggert Sigurdsson, Elliott Crosset Hove, Vic Carmen Sonne, Jacob Lohmann

'Un blanco, blanco día' fue una de mis películas favoritas de 2019. Sus largas escenas y la personalidad propia de Palmason tras la cámara hicieron que prestara toda la atención posible a su siguiente película, 'Godland', la historia sobre un cura aficionado a la fotografía que viaja a Islandia para construir una iglesia y convertir a sus habitantes. El problema es que el cura en cuestión no es un santo, y la codicia es solo el menor de sus pecados. Si eres de los que ve un plano fijo de más de cinco segundos y se aburre por imponente que sea la imagen, es posible que quieras saltarte esta.

'Broker'

Dirección: Hirokazu Koreeda. Reparto: Song Kang-ho, Gang Dong-won, Doona Bae, Iu, Lee Joo-young, Bek Hyun-jin

Hace años, Koreeda se compró el abono para presentar sus películas siempre en el Zinemaldi, y desde entonces no ha fallado ni un año. El director vuelve a explorar sus obsesiones con la familia elegida tras maravillas como 'Nuestra hermana pequeña' o 'Un asunto de familia'. En este caso, el director tratará el caso de una madre que, en lugar de dejar a su bebé en manos de dos maleantes, decide buscarle los mejores padres adoptivos posibles. Un Koreeda que no quiere fingir ser quien no es, es siempre el mejor Koreeda.

'El triángulo de la tristeza'

Dirección: Ruben Östlund Reparto: Woody Harrelson, Harris Dickinson, Charlbi Dean, Dolly De Leon, Zlatko Buric, Iris Berben, Vicki Berlin

Ruben Östlund no es plato de buen gusto para todo el mundo. No todos disfrutaron su macabro sentido del humor y su parodia (a veces de brocha gorda) de la sociedad en las estupendas 'Fuerza mayor' o 'The square', y lo mismo va a ocurrir en la flamante ganadora de la Palma de Oro, una película que pone el dedo en la llaga de los influencers y su precioso mundo de cartón que se cae en cuanto se moja un poco.

Hemos seleccionado solo once, pero entre todas las secciones, la cantidad de cine que podremos meternos por vena es inabarcable. Aquí estaremos para contároslo desde la mismísima alfombra roja (que es el típico recurso rancio para indicar que escribiré cuando encuentre un hueco entre película y película si no estoy yendo a la carrera por el Bulevar). Empieza la mejor semana cinéfaga del año. Empieza el Zinemaldi.