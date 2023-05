"¿Por qué no la hiciste, gilipollas?". Will Smith rechazó 'Matrix' para protagonizar uno de los mayores fracasos del cine de ciencia ficción que él también considera su peor película

Muchos actores rechazan alguna película a lo largo de sus carreras y luego se arrepienten de ello, pero hay pocos casos tan radicales como el de Will Smith con 'Matrix'. Y es que el actor dijo no a dar vida a Neo para hacer en su lugar uno de los mayores fracasos de la historia del cine de ciencia ficción que él mismo también considera su peor película.

Todo se remonta a 1996, que fue cuando Smith tuvo un encuentro con las Wachowski, pero no llegó a entender la idea que le presentaron, por lo que optó por lo que parecía un éxito seguro al volver a trabajar con el director Barry Sonnenfeld. A fin de cuentas, 'Men in Black' había arrasado en taquilla y en 'Wild Wild West' tenían a su disposición uno de los mayores presupuestos de la historia por aquel entonces.

El consejo que se daría a sí mismo

Es cierto que el propio Smith ha admitido en alguna ocasión que quizá se hubiese cargado 'Matrix' en caso de haber aceptado ser su protagonista, pero también se ha arrepentido en más de una ocasión de haberse negado a ser Neo. Quizá la vez más elocuente fue cuando el protagonista de 'Soy Leyenda 2' estaba en plena campaña promocional de 'Géminis', a la postre el mayor fracaso de su carrera, cuando le preguntaron qué consejo se daría a sí mismo en caso de poder viajar en el tiempo a otro momento de su carrera:

Iría atrás hasta 'Wild Wild West' y diría: "¿Por qué no hiciste 'Matrix', gilipollas?"

Cuando visitó el programa de Stephen Colbert en 2019 también se refirió a ese tema de forma algo más educada al decir que "me diría a mí mismo: "Tío, no hagas 'Wild Wild West'. Diría: "Tío, ¡haz a Neo, haz a Neo!" Porque me ofrecieron 'Matrix'". Está claro que sigue siendo una espina clavada para él.

La verdad es que lo más seguro es que Smith se arrepintiese de 'Wild Wild West' incluso si 'Matrix' simplemente no existiera, ya que fue un sonado fracaso, recaudando 221 millones de dólares cuando había costado 170 millones, aunque hay fuentes que elevan esa cifra hasta los 241 millones. Pero es que si encima sumamos que 'Matrix' destrozó la taquilla con una recaudación mundial de 467 millones cuando su presupuesto fue de apenas 63 millones, la cosa empeora aún más.

En Espinof | Todas las películas de Matrix ordenadas de peor a mejor